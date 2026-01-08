Inicio Belleza Piel
Piel

4 mezclas caseras para reafirmar la piel del rostro: paso a paso

Aprendé a cuidar, reafirmar e hidratar la piel gracias a estas mezclas caseras que puedes hacer con ingredientes naturales

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Rejuvenece tu piel gracias a estos ingredientes naturales

Rejuvenece tu piel gracias a estos ingredientes naturales

Es normal que durante el verano la piel se seque o que incluso comience a llenarse de manchas debido al sol. Es por ello que no solo debemos hidratarla, exfoliarla y cuidarla todos los días.

A continuación te enseñaremos 4 mezclas caseras que puedes realizar en casa y que sirven para reafirmar la piel del rostro fácilmente.

¿Cómo crear una mezcla casera para reafirmar la piel del rostro?

Mezcla 1: para combatir la flacidez

Ingredientes

  • 2 claras de huevo
  • 1 cucharada de yogurt natural

Debido a sus propiedades astringentes, la clara de huevo disminuirá la flacidez y la grasa de la piel. Todo lo que tienes que hacer es batir las 2 claras de huevo (es importantes que no tengan las yemas) y agregar el yogurt natural. Limpia bien al piel, aplica la mezcla y deja reposar por una media hora. Remueve con agua tibia. Puedes repetir hasta 3 veces por semana.

Claras huevo
Las claras de huevo son ideales para cuidar la piel, debido a sus propiedades astringentes.

Las claras de huevo son ideales para cuidar la piel, debido a sus propiedades astringentes.

Mezcla 2: para lograr una piel firme

Ingredientes

  • 1 cucharada de gel de aloe vera
  • 1 cucharada de aceite de coco
  • 1 cucharada de miel

El gel de aloe vera tiene propiedades excelentes que le brindan firmeza a la piel. Una sustancia llamada ácido málico produce auténticos milagros en el desaparecimiento de las lesiones cutáneas, como manchas y cicatrices.

El primer paso es colcoar en un recipiente el gel de aloe vera, el aceite de coco y la miel. Mezcla bien hasta conseguir una consistencia homogénea. Aplica la mascarilla en el rostro y deja actuar por unos 20 minutos. Pasado este tiempo, enjuaga con agua fría. Puedes repetirlo cada 2 días.

Mezcla 3: previene las arrugas

Ingredientes

  • Medio pepino
  • 1 cucharada de crema agria

El pepino tiene un efecto refrescante y mantiene la piel joven, y además evita la aparición de las arrugas. Solo tienes que hacer un jugo con el medio pepino. A cotinuación, agrega la crema agria y mezcla bien. Aplica la pasta sobre el rostro y el cuello, deja reposar por unos 25 minutos y luego remueve con agua tibia. Puedes repetir esta acción 2 veces por semana.

Pepino
El pepino ayuda a mantener la piel firme y evita la aparición de las arrugas.

El pepino ayuda a mantener la piel firme y evita la aparición de las arrugas.

Mezcla 4: hidratación profunda

Ingredientes

  • 8 cucharaditas de miel
  • Jugo de medio limón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva

La miel hidrata la piel en profundidad, y además no deja el cutis graso. Solo tienes que colocar en un recipiente todos los ingredientes mencionados previamente, y luego aplicarlo en la piel. Deja actuar unos minutos y retira con agua tibia. Puedes hacer el tratamiento diariamente, antes de acostarse, durante dos semanas.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar