4 mezclas caseras para reafirmar la piel del rostro: paso a paso

Ingredientes

2 claras de huevo

1 cucharada de yogurt natural

Debido a sus propiedades astringentes, la clara de huevo disminuirá la flacidez y la grasa de la piel. Todo lo que tienes que hacer es batir las 2 claras de huevo (es importantes que no tengan las yemas) y agregar el yogurt natural. Limpia bien al piel, aplica la mezcla y deja reposar por una media hora. Remueve con agua tibia. Puedes repetir hasta 3 veces por semana.

Mezcla 2: para lograr una piel firme

Ingredientes

1 cucharada de gel de aloe vera

1 cucharada de aceite de coco

1 cucharada de miel

El gel de aloe vera tiene propiedades excelentes que le brindan firmeza a la piel. Una sustancia llamada ácido málico produce auténticos milagros en el desaparecimiento de las lesiones cutáneas, como manchas y cicatrices.

El primer paso es colcoar en un recipiente el gel de aloe vera, el aceite de coco y la miel. Mezcla bien hasta conseguir una consistencia homogénea. Aplica la mascarilla en el rostro y deja actuar por unos 20 minutos. Pasado este tiempo, enjuaga con agua fría. Puedes repetirlo cada 2 días.

Mezcla 3: previene las arrugas

Ingredientes

Medio pepino

1 cucharada de crema agria

El pepino tiene un efecto refrescante y mantiene la piel joven, y además evita la aparición de las arrugas. Solo tienes que hacer un jugo con el medio pepino. A cotinuación, agrega la crema agria y mezcla bien. Aplica la pasta sobre el rostro y el cuello, deja reposar por unos 25 minutos y luego remueve con agua tibia. Puedes repetir esta acción 2 veces por semana.

Mezcla 4: hidratación profunda

Ingredientes

8 cucharaditas de miel

Jugo de medio limón

2 cucharadas de aceite de oliva

La miel hidrata la piel en profundidad, y además no deja el cutis graso. Solo tienes que colocar en un recipiente todos los ingredientes mencionados previamente, y luego aplicarlo en la piel. Deja actuar unos minutos y retira con agua tibia. Puedes hacer el tratamiento diariamente, antes de acostarse, durante dos semanas.