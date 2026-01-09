Cuáles son los perfumes más frescos para usar en verano y oler siempre bien

Atelier de Sofía Sarkany.

Toy 2 de Moschino.

Queen of Seduction de Antonio Banderas.

CK IN2U de Calvin Klein.

Boum Savon de Jeanne Arthes.

Light Blue de Dolce & Gabbana.

Alegría de Paula Cahen D'anvers.

Be Delicious de DKNY.

Dance Diamonds de Shakira.

Acqua Di Gioia de Giorgio Armani.

Iris de Cher.

Chance Eau Fraiche de Chanel.

Ciel.

Dylan Blue Turquoise de Versace.

Fragancias perfume En verano se aconseja usar perfumes con fragancias frescas.

¿Por qué los perfumes duran menos en verano?

Por lo general, son varios los factores que afectan la duración de los perfumes en verano. El calor, el sudor, son solo algunas de las causas que hacen que las fragancias desaparezcan más rápido.

"El calor provoca sudoración, lo que puede interactuar con la fragancia. Los perfumes diseñados específicamente para el verano tienen fórmulas más sencillas, además de materias primas más volátiles, por lo que suelen ser más compatibles con la transpiración y no se alteran tanto con el sudor", explica Julien Pruvost, director creativo de Trudon (es una marca francesa de fragancias y velas de lujo).

Perfume verano calor El calor y el sudor hacen que los perfumes duren menos en el cuerpo.

¿En qué zonas del cuerpo hay que aplicar el perfume para que dure por más tiempo?

El perfume se pone en los puntos de pulso del cuerpo (muñecas, cuello, detrás de las orejas, interior de los codos y rodillas) porque el calor corporal ayuda a difundir la fragancia, y también en zonas como la nuca y los hombros para dejar estela; aplicarlo sobre piel hidratada y limpia y a unos 30 cm de distancia, evitando frotar, maximiza su duración y proyección.