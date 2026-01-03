Cómo preparar un perfume casero para que el cuarto de baño huela como un spa

baño

Ingredientes

Sales gruesas o sales de Epsom.

Colorantes naturales o cosméticos.

Agua destilada.

Alcohol etílico del 95°.

Aceites esenciales de lavanda, eucalipto y bergamota.

Perfume casero: pasos a seguir

Al comienzo tienes que colocar las sales en un recipiente amplio y dividislas en pequeñas porciones. A cada una agrega una gota de colorante hasta lograr tonos suaves y relajantes, típicos de un spa. Mezcla bien y deja secar las sales al aire durante unas horas para que el color se fije sin humedad.

Una vez secas, mezcla las sales de distintos colores de forma intercalada dentro de un frasco de vidrio. Esto no solo aporta aroma, sino también un efecto visual delicado y decorativo, ideal para dejar a la vista en el baño o el dormitorio.

En otro recipiente, mezcla media taza de alcohol con media taza de agua destilada. Añade entre 20 y 25 gotas de aceites esenciales, priorizando la lavanda para relajar, el eucalipto para aportar frescura y la bergamota para un toque cítrico y elegante. Luego, revuelve suavemente para que todo se integre.

sales de baño coloridas

Vierte con cuidado esta mezcla líquida sobre las sales, sin llegar a cubrirlas por completo. El objetivo es que se humedezcan y absorban el perfume, no que se disuelvan. Cierra el frasco y dejalo reposar 24 horas para que los aromas se integren.

Con el paso de los días, el perfume ganará profundidad y envolverá el ambiente con una fragancia limpia y serena, muy similar a la de un spa. Puedes agitar suavemente el frasco cada tanto para reactivar el aroma y prolongar su duración.