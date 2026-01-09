Qué aromas deben tener las velas para relajarnos y encontrar paz en nuestro hogar

¿Qué aromas de velas son los mejores para relajarse en la casa?

Los aromas de velas más relajantes son los de lavanda, manzanilla, sándalo, rosa, vainilla, eucalipto y jazmín, que calman la mente y reducen el estrés, mientras que otros como la bergamota y cítricos alivian la ansiedad, y notas terrosas como el incienso y vetiver fomentan la introspección y la tranquilidad. Estos aromas crean ambientes propicios para el descanso, la meditación y la serenidad.

Velas lavanda Las velas de lavanda son ideales para relajarse.

