Qué aromas deben tener las velas para relajarnos y encontrar paz en nuestro hogar

Muchas personas disfrutan de darse un baño con sales aromáticas, de ponerse a ver una película o de leer un buen libro mientras de fondo hay una vela encendida. En muchos casos, las velas cuentan con aromas relajantes, las cuales pueden cambiar nuestro humor al instante.
¿Qué aromas de velas son los mejores para relajarse en la casa?
Los aromas de velas más relajantes son los de lavanda, manzanilla, sándalo, rosa, vainilla, eucalipto y jazmín, que calman la mente y reducen el estrés, mientras que otros como la bergamota y cítricos alivian la ansiedad, y notas terrosas como el incienso y vetiver fomentan la introspección y la tranquilidad. Estos aromas crean ambientes propicios para el descanso, la meditación y la serenidad.
Por ejemplo, la reconocida marca de cuidado corporal Natura decidió empezar el 2026 con una nueva propuesta para sus usuarios: el lanzamiento de productos del hogar de la mano de la línea Bothânica.
Esta línea une el poder de la aromaterapia con fórmulas de origen vegetal, alta biodegradabilidad y un diseño que se integra armoniosamente con la decoración del hogar. Por ejemplo, Bothânica ingresa al mercado con velas aromáticas, óleos corporales, jabones líquidos e hidratantes de manos, reimaginando el hogar como un espacio de múltiples usos y conexiones.
Velas Aromáticas Bothânica (4 fragancias):
Las Velas Aromáticas Bothânica (170 g) poseen una alta concentración de fragancia, cera 100% vegetal, mecha de algodón y frasco de vidrio, formuladas para una combustión uniforme sin parafina ni petrolatos. Cada vela incluye un elemento decorativo exclusivo.
Están disponibles en cuatro fragancias:
- CYAN SERENUM: La sutileza herbal y floral de la manzanilla azul, el benjuí, el olíbano y la salvia se combina con una mezcla exclusiva de aceites esenciales latinoamericanos de poleo y cumarú.
- DIVINUS PLANTAE: Una combinación verde, ligera y floral de lavanda, melaleuca y hoja de violeta combinada con una mezcla exclusiva de aceites esenciales latinoamericanos: poleo y cumarú.
- AURA GINGI: Frescor cítrico y aromático del Jengibre, Hierba Santa Roja, Litsea cubeba y Romero combinados con una exclusiva mezcla de aceites esenciales latinoamericanos estoraque y priprioca.
- NOBILIS ANTIQUE: Combinación de notas amaderadas, intensas y envolventes de gálbano, pachulí y cacao combinadas con la exclusiva mezcla latinoamericana de aceites esenciales de poleo y cumarú.
