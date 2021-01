Zodiaco: los signos que pueden separarse durante el verano

Los nacidos bajo el signo de Virgo deberán ser muy cuidadosos con sus parejas si es que no quieren pasar al "equipo de solteros y solteras". Los que llevan años soportan un desgaste natural que, con la pandemia y la cuarentena, se ha profundizado. Lidiar más de lo habitual con sus media naranjas los ha puesto a prueba y hay una serie de detalles que han limado la relación hasta hacerla pender de un hilo. Que se corte o se fortalezca depende de ustedes. Pero recuerden que no tienen los astros a favor en este verano.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los arianos son muy apegados a sus parejas, así que el verano será un desafío para ellos, ya que querrán seguir adelante con la relación. Sin embargo, para otros signos (cáncer y escorpio, principalmente) suenan aires de renovación y necesidad de cerrar ciclos después de un año muy difícil. Arianos, deberán fortalecerse emocionalmente si quieren estar bien con sus "peor es nada". Y si no lo logran, la fortaleza emocional les servirá para el duelo. Perdón por la dureza.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

Los cangrejos son famosos por caminar para atrás y, un poco, es lo que les pasará con sus parejas por lo menos hasta el 21 de marzo. Hace rato que algunas cosas no les cierran, ni a los cancerianos ni a sus compañeros o compañeras y la relación ha retrocedido. No obstante, cierta tolerancia los ha llevado a alargar su relación amorosa más de lo necesario. Es momento de replantearse las cosas, pero sabiendo que el verano no les jugará a favor para seguir. Sin embargo, hay posibilidad de una pareja nueva en el corto plazo. Cuidado.