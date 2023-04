Vio a un cartonero descalzo y tomó una decisión que emocionó a todos

►TE PUEDE INTERESAR: Viral: misterio y confusión por una familia que viaja en una "terranave" y no tiene papeles

En las imágenes tomadas por su hija, conmovida por lo que estaba viendo, se ve como Gastón se acercó al hombre que tiraba su carro lleno de cartón y comenzó a entregarle sus zapatillas. Poco a poco, se puede ver en los gestos del trabajador, como empieza a emocionarse por el gesto bondadoso que prácticamente "cayó del cielo".

Qué contó el protagonista de esta historia viral de Rosario

En distintos medios, Gastón, contó como fue que sucedió este emotivo gesto con el hombre que caminaba descalzo por las calles de Rosario.

"Me bajé el auto y con respeto le pregunté al señor cuánto calzaba y justo calzaba igual que yo, 41. Entonces le dije 'te las regalo' y se le llenaron los ojos de lágrimas, se emocionó y dijo 'no, no, no'" comentó Gastón, que además reveló que el hombre le agradeció de corazón y le dijo que "era una gran persona, que Dios veía y que Jesús me lo iba a recompensar".

"Lo que quise es que esa persona no se siente invisible, le quise dar algo de amor hacerlo a través de las zapatillas me pareció un buen gesto. Tenía que hacer cosas y me fui descalzo, llegué a mi casa a la casa de mi mamá descalzo y pasé por la ferretería así. Mi intención no era otra que el señor no vaya descalzo por la calle y regalarle un abrazo un saludo y un poco de amor" cerró el protagonista de esta historia que emocionó a todos.