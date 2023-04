Durante la siesta del lunes, una camioneta Honda CRV gris fue detenida en el puesto limítrofe de Las Palomas, provincia de San Luis. Esta historia viral comenzó desde un principio con detalles sumamente extraños para los policías, cuando al pedirle los papeles correspondientes al conductor, su respuesta fue que se consideraba "un ser vivo autodeterminado", por lo que no contaba con ningún tipo de documentación, ni él, ni su familia.

Viral-familia-que-viaja-en-una-terranave-San-Luis1.jpg Los Cajones, sitio donde una pareja y sus cuatro hijos esperan para seguir viaje en un vehículo que según ellos se convirtió en una "terranave".

Confundido por lo que estaba sucediendo, los policías intentaron ubicar en el sistema de búsqueda de vehículos, pero no lograron dar con ningún dato, como si no existiera. El caso se tornó tan extraño que pasó directamente a manos de la policía federal.

El juez federal de Villa Mercedes, Carlos Nacul, dispuso una audiencia que se celebró durante la mañana del miércoles, en la cual An, la mujer de la familia únicamente se encargó de dejar en claro que no reconocía la autoridad de los presentes. Mientras tanto Sergio, el hombre del grupo, se dedicó a filmar lo que sucedía, y lo compartió en el perfil de una mujer mendocina, quien desde entonces ha sido su vocera mediática: “Ellos creen que son ciudadanos del mundo y no reconocen autoridad judicial alguna" aseguraron post audiencia.

De donde viene esta familia que fue detenida en San Luis y retuvieron su "terranave"

Varios portales han hecho eco de este suceso ocurrido en San Luis que se hizo viral en las redes sociales. Mientras algunos aseguran que se trata de una familia que provenían de la zona de Mediolaza, Córdoba, con Villa Praga como destino, otros afirman que vendrían de Chile, y estarían recorriendo las distintas provincias de Argentina, sin saber el motivo real de su viaje.

Policia-San-Luis.jpg Los detenidos permanecen en jurisdicción de la subcomisaria 40 del paraje Los Cajones.

Por si fuera poco, la familia que no tiene DNI ni papeles de auto tendría antecedentes en Salta, por donde intentaron cruzar a Bolivia, y también en Mendoza, por donde habrían querido pasar a Chile.

Cómo han cruzado, aparentemente, de provincia en provincia

La familia detenida en San Luis que se hizo viral en las últimas horas, asegura ser "ciudadanos del mundo", por lo que no reconocen leyes nacionales ni internacionales, ni los límites territoriales.

Según se filtró con el caso, los padres de esta familia se presentaban con una identificación universal que les permitía movilizarse sin problema: "Universal Pass CESTUI QUE VIE 2022".

¿Defensa made in Mendoza?

Una usuaria de Facebook, de nombre Patricia Funes, fue la encargada de compartir los videos que Sergio, el hombre detenido, grabó durante la audiencia que realizaron por ellos.

La mujer es, según sus redes, oriunda de Mendoza, y afirma ser ser profesora de Derecho y Ciencias Económicas, doctorada en la Universidad de Maryland; en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos; y en Derecho en la Universidad de Baltimore, Maryland. También dice ser docente titular de Derecho y Ley Natural, Derecho Marítimo, UCC, Derecho Canónico, Derecho Consuetudinario, Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Laboral, Derecho de Familia, Derecho Penal, Derechos Humanos y Ciencias Económicas en su propio Instituto Privado de Carreras Útiles y Capacitación de Empresas (Icuce).