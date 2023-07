"Viejos los trapos": jubilados de Mendoza tiraron unos pasos y coparon Tiktok

jubilados viral 2.png

En las imágenes que recorrieron el inicio de miles de usuarios de Tiktok de Mendoza, se puede ver a los jubilados preparados en una especie de pasillo, donde pasaban uno de cada lado y se "enfrentaban" en lo que parece ser una batalla de baile. Los lasherinos "tiraron los prohibidos" motivados al ritmo de la famosa canción de la película Grease: "You're The One That I Want", imitando algunos pasos de John Travolta.

El video de Tiktok estalló entre los usuarios de Mendoza, y ya superó las 320 mil reproducciones. La gente quedó enamorada de la alegría con la que los jubilados disfrutaban de la actividad y la vitalidad con la que se los veía, estando prácticamente renovados, gozando del momento como si fuese una nueva salida a una fiesta de cuando eran jóvenes.

En la caja de usuarios, las cuentas de Mendoza de Tiktok mostraron la alegría y fascinación que le generaba ver a los jubilados disfrutando de la música.