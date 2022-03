Video: un sacerdote le negó una hostia a un indigente

Sacerdote-le-nego-una-hostia-a-un-indigente1.jpg

El video fue compartido en TikTok por @guayitoalexander se puede ver como el hombre en situación de calle se acerca con el padre a recibir una hostia, pero él decide no dársela y hacerlo a un lado.

Tras esta situación, los internautas cuestionaron la doble moral del religioso y su actitud ante la solicitud del hombre. Sin embargo, muchos otros usuarios defienden que este video solo provoca odio a la iglesia, ya que para recibir la comunión se deben de cumplir ciertos criterios, como no permanecer en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente.

Video: un cura le negó la hostia a u indigente

Este video, que si bien se publicó en comienzos del 2022 tuvo repercusión recientemente, tuvo también el comentario del usuarios que lo compartió: "¿Será que Dios hubiera ignorado al indigente?".

Algunos de los comentarios tras la publicación fueron "y es en ese momento cuando dejas de creer en religiones", "Dios atendió a una mujer que vendía su cuerpo, y le dijo ve y no peques más, Jesús la atendió y no la ignoró", "Yo creo que Jesús le hubiese dado primero a él que a todos porque son los más necesitados", "No hay arrogancia mayor que sentirse representante de Dios en la tierra", entre otros.