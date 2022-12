La usuaria de Instagram, Caro Quiroga, fue quien hizo viral el hecho mientras recorría las calles del departamento de Godoy Cruz, justamente en la intersección de Tucumán con Granaderos, donde se encontró con la propuesta de amor: "Valentina ¿te querés casar conmigo? Te amo, Javier".

Pasacalle Mendoza Viral.jpeg

►TE PUEDE INTERESAR: "Hermosa nona": la señora mendocina que ataca autos en la Arístides y es furor en Twitter

Para la suerte de todos los mendocinos, Valentina, una de las protagonistas de esta historia de amor, se contactó con Diario UNO y contó todo sobre la relación que hizo que nos preguntáramos cuál había sido la respuesta a esta propuesta viral: "Mi marinovio es un personaje. Tenemos dos hijos".

Pasacalle Mendoza Viral 2.jpg

Para la tranquilidad de todos, la mujer aceptó la propuesta de casamiento, y relató que esta histriónica idea de Javier surgió por un reclamo: "Nos íbamos a casar durante la pandemia y siempre le reclame que no me había hecho el pedido formal de matrimonio (arrodillarse o algo así Jajajjajjajajja)".

►TE PUEDE INTERESAR: Mendoza: el peculiar artista callejero que es furor en las redes

Mientras aseguraba que ella es más bien tímida, y su novio es muy de hacer cosas llamativas, Vale confesó que el se casaron el sábado pasado y que el pasacalles la tomó totalmente por sorpresa: "Se acercaba la fecha en la que finalmente nos casábamos y no me lo había pedido formalmente. Así que puso el pasacalle un día antes. Nunca pensé que me lo iba a pedir dos días antes del casamiento. Fuimos a tomar una cervecita y cuando volvimos…estaba el cartel".