En las imágenes compartidas por el tiktoker Juan Moretti, que con su teléfono quiso advertir a la gente de Mendoza sobre la forma en la que unos "lauchas", como el los denominó, intentaron robarle indumentaria del local en el que trabaja: "Ojo mendocinos". La grabación mostraba una bolsa común y corriente, como la que nos dan en los locales cuando compramos un producto, pero estaba modificada.

Aunque a simple vista uno no lo podía advertir, y así deben de haber delinquido en varias tiendas, la bolsa contaba con una doble tapa de refuerzo en una de sus partes, donde los delincuentes le habían colocado una gran cantidad de papel de aluminio, y así evitar que las típicas alarmas de los ingresos de los locales no sonaran cuando salieran con prendas que aún tenían el artefacto que indica que no están pagas.

"Miren papá, una bolsa común y corriente. Miren como se las arreglan para robar, para que no lo detecten las alarmas. Tranca ¿ah? Tiene como 50 mil pesos en aluminio acá dentro" fue relatando el chico que hizo viral este nuevo método para robar en los locales de indumentaria de Mendoza.

