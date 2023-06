►TE PUEDE INTERESAR: Volvió a Mendoza después de dos años, sorprendió a sus papás y su reacción emocionó a todos

acequias viral mendoza 5.png

En las imágenes de Tiktok, que han llegado casi a los 20 mil "me gusta", el comediante se mostró caminando por una de las calles de Mendoza, específicamente del departamento de Godoy Cruz. Abrigado hasta el cuello, y aprovechando que no venía ningún auto, le explicó a los turistas por dónde sí deben cruzar la calle y por dónde no, a menos que sea "a través de una técnica de salto en largo".

Embed

Qué dijo el hombre que se hizo viral en Tiktok sobre Mendoza

"¿Cómo cruzar la calle en Mendoza? Por acá si" comenzó el hombre en Tiktok, mostrando un puente que continuaba el cruce. "Por acá no, a menos que hagas salto, tipo salto en largo, y acá estamos" cerró mientras terminaba de saltar la acequia de la calle San Martín y Lainez.

Además, casi de changüi, mostró lo beneficiosas y seguras que son las acequias. Luego de mostrar el espacio donde juegan los niños en ese cruce de Mendoza, según él, la acequia hace que la pelota no se vaya a la calle.

La caja de comentarios estalló de risas con los aportes del hombre que es viral en Tiktok.