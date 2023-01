►TE PUEDE INTERESAR: Una agencia de autos de Mendoza es furor por tener a perritos como vendedores

"Rivayork, no lo entenderías" posteó el usuario de Facebook que es furor en Mendoza por compartir situaciones bizarras de gente de la provincia. En la imagen se puede ver un triciclo atado con un cable a uno de los caños del estacionamiento para motos y bicicletas del departamento de Rivadavia.

La situación, que se hizo viral entre los usuarios de Mendoza, recolectó una gran cantidad de "me gusta" en la publicación de Facebook. No es la primera vez que un particular vehículo se vuelve noticia en la provincia, donde en las calles se han visto desde autos ploteados completamente de colores de Argentina, o automóviles que eran trasladados en carretas.

Las cuentas de Mendoza "hicieron dulce de leche" en el posteo viral que mostraba lo ocurrido en Rivadavia. Cientos de comentarios aparecieron en la publicación, con gente alardeando por vivir en "Rivayork", y otros que aseguraban haber encontrado al dueño del triciclo.