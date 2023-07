supermercado chile viral 5.png

En las imágenes, la mujer de Chile, que se hizo viral en Tiktok y causó revuelo entre la gente de Argentina, se puede ver caminando por los distintos pasillos de un supermercado de Buenos Aires. Los turistas quedaron sorprendidos con nombres particulares de la mercadería argenta, aunque lo que más les llamó la atención fue la cantidad de tipos de agua que habían, pero generaron polémica cuando aseguraron que "ninguna es tan rica como la de ellos".

Qué productos señaló la mujer chilena en Tiktok

A lo largo de su paseo por el supermercado argentino que subió a su Tiktok, la mujer señaló por ejemplo que el jugo Cepita del Valle, para ellos tiene el nombre de Sol del Valle. Otro producto que le llamó la atención, y que aseguró que no tienen, es la Coca Cola sabor liviano, el agua de la misma empresa de nombre KIN, y la famosa Seven Up sabor Lima-Limón.

Luego la mujer continuó su paseo comparando productos argentinos con los que hay, y no, en Chile. Como no podía faltar, también se tomó el tiempo de hacer hincapié en la diferencia de precios, aunque confesó que para ella "no hay tanta diferencia".