iguazu viral 4.png

En las imágenes se puede ver el rostro de la mujer que se ganó miles de respuestas en Tiktok cuestionando su accionar, apuntando directamente contra su falta de criterio y respeto por la flora local. Mientras era detenida por un hombre, la turista quedó escrachada frente a la mirada de decenas de personas que querían seguir su recorrido, admirando el lugar nacional.

Qué dijo la mujer que se hizo viral en Tiktok por su acción en el Parque Nacional Iguazú

La mujer que copó Tiktok y que fue escrachada por uno de los turistas que visitaba el Parque Nacional Iguazú se justificó de la peor manera: "¿qué sos guardaparque vos? yo soy una ciudadana común y corriente. Es un gajito nada más. No vas a cambiar la sociedad".

La caja de comentarios de Tiktok estalló contra la mujer que no acató una de las principales prohibiciones del lugar, y no la perdonaron ni un poco: "No entienden que NO SE PUEDE SACAR!!!! Así estamos".