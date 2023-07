"¿Te animarías a ser mi papá?": el video viral que emociona hasta las lágrimas en TikTok

►TE PUEDE INTERESAR: Volvió a Mendoza después de dos años, sorprendió a sus papás y su reacción emocionó a todos

¿Te animás a ser mi papá? la pregunta que emocionó a todos

El chico no se quedó solamente con el video, sino que también acompañó el video con una carta en TikTok: "Muy pocos saben mi historia… porque en sí para mí nunca existió nada de lo que hoy no tengo, pero como siempre me enseñaron, todo llega, tanto tiempo esperando… LLEGÓ”. Luego continuó: “Por fin puedo decir que lo que siempre quise se cumplió, ya estamos en la recta final… gracias Dany Páez por ser más que mi papá: sos mi confidente, mi mejor amigo. Gracias por elegirme, porque realmente vos me elegiste a mí como tu hijo".

"Siempre me dijiste que la sangre no hace a la familia sino el amor que sale desde el corazón… le doy las gracias a Dios, a todos mis santos, a mi virgencita hermosa y a vos, Romi Jara, por criarme como una persona de bien, sin rencor a nada, sabiendo siempre la verdad de todo, y dejándome tomar mis propias decisiones. Gracias por enseñarme a amar, a demostrar, a valorar. Se puede decir que hoy puedo ser mucho más feliz de lo que fui ayer. ¡¡Gracias totales a toda la familia por siempre estar para mí!! un poco de lo que fue la sorpresa ayer para mi PAPÁ", explicó en el posteo que se hizo viral.

El video logró tener más de 1 millón de veces en la aplicación china y llegó a coleccionar casi 200.000 ”Me gusta”. Los usuarios dejaron todo tipo de mensajes en la sección de comentarios: "El “si siempre fuiste mío” me destruyó el corazón. Llorar por desconocidos es mi pasión jaja”, “Literalmente estoy sentada en el trono, llorando por éste hermoso vídeo. ¡MUY HERMOSO TODO!", "Me deshidraté llorando porque me siento muy identificado. Doy mi vida y cada parte de mi cuerpo por mi hijo aunque no lleve mi sangre. Es el gran amor de mi vida”, fueron algunos de los mensajes recibidos