Video: quién es el famoso actor que se construyó un tobogán dentro de su casa

El siempre creativo Rada no deja de asombrar a sus fanáticos. Esta vez, decidió darle un toque muy especial a su casa al construir un tobogán personalizado que conecta varios pisos de su hogar. En un video compartido en redes sociales, se lo puede ver deslizándose alegremente y comentando lo divertido que es tener "una bajada rápida". La reacción en redes no se hizo esperar, y muchos de sus seguidores no solo elogiaron su ingenio, sino que también expresaron su deseo de tener una casa con semejante atracción. Rada ha demostrado que no hay edad para seguir jugando y cumpliendo sueños.