Video: ¿Por qué en la Patagonia no se usan paraguas? la curiosa explicación de una turista

En un video que se ha vuelto viral, una turista explica por qué en la Patagonia no se usan paraguas. Según ella, la lluvia en la región es tan particular que "no moja". Su curiosa observación ha generado mucho debate en redes sociales, donde los usuarios comparan la lluvia patagónica con la de otras regiones. Mientras algunos se ríen de la explicación, otros se preguntan si realmente la lluvia es tan diferente.