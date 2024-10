Se hizo viral un video de la fiesta sorpresa de un chico donde todos sus amigos se disfrazaron como él

Embed

Un video que muestra la increíble reacción de un chico al llegar a su fiesta sorpresa ha conquistado las redes sociales. Al abrir la puerta, se encontró con todos sus amigos disfrazados como él: misma ropa, mismos gestos y hasta sus característicos detalles. La original idea no solo hizo reír a los presentes, sino que también generó miles de reacciones en redes. El festejado, entre Un video que muestra la increíble reacción de un chico al llegar a su fiesta sorpresa ha conquistado las redes sociales. Al abrir la puerta, se encontró con todos sus amigos disfrazados como él: misma ropa, mismos gestos y hasta sus característicos detalles.

