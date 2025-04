¡El video de una locura total! hicieron una milanesa con madera y no te imaginas el resultado

Embed

Un video viene dando vueltas por redes y deja a todos con la misma cara de sorpresa: una milanesa de madera. Pero no es cualquier madera, es del árbol Yacaratiá, originario de Misiones. Este árbol tiene una madera tan particular que casi no tiene celulosa, y con un proceso especial se vuelve digerible. Aunque suena a invento moderno, en realidad es algo que ya comían en épocas prehispánicas. El video muestra cómo la preparan y muchos ya la recomiendan como opción ideal para viernes santo o para probar algo distinto. ¿Te animás a probarla?