El sorprendente video de un chico que descubre que su cita es ciega y la reacción te derretirá el corazón

El video muestra cuando un chico notó que su cita llevaba un bastón a una reunión y, curioso, le preguntó por qué lo usaba. Fue ahí cuando ella le reveló que era ciega, dejando al chico completamente sorprendido. Sin embargo, lo que sucedió después fue aún más impactante: en lugar de mostrarse incómodo o preocupado, él le dijo que no le importaba, que su amor no dependía de eso. La chica, tocada por su reacción, confesó que no había problema, y que no había intención de salir con él por pena ¡Un giro lleno de ternura y aceptación que conmovió a todos!