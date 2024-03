Victorio Ramis: "nos queda mucha bronca, mucha tristeza"

Victorio Ramis.jpeg

"Apenas iba corriendo sentí el pinchazo, me caí y me di cuenta que no daba para más", expresó el Pipe post partido. "Tenía un golpe en el tobillo y entrené toda la semana. Por compensar me jugó una mala pasada el isquiotibial", agregó.

Esta mañana el jugador se hizo estudios y el resultado arrojará cuál es su lesión que, en principio, es un desgarro en el isquiotibial derecho que lo tendrá afuera algunas semanas. Por lo que la Lepra deberá buscar su reemplazante, que se suma a la lista de lesionados que tiene a Asenjo y Ascacibar hasta el momento.

Sobre el partido, el cordobés hizo un breve análisis de la derrota. "Nos queda mucha bronca, mucha tristeza, hicimos un buen partido y creo que en dos errores de un pase largo nos hicieron los dos goles. Tenemos que seguir con la cabeza levantada y tratar de salir de esta situación".

Además, respecto de la seguidilla de derrotas y el enfrentamiento que se viene ante Atlético Tucumán, expresó: "esta situación la sentimos, el año pasado no la vivimos nunca y se hace más complicado. Ahora tenemos un partido importante, trataremos de dar lo mejor e irlo a buscar", aseguró el delantero.

Qué se viene para la Lepra

16/03 21.30 vs Atlético Tucumán

27/03 vs Argentino de Quilmes (con sede y horario a confirmar)