Martín Cicotello analizó el "injusto" resultado entre Independiente Rivadavia y Riestra

cicotello 4.jpg Martpin Cicotello analizó la caída de Independiente Rivadavia (UNO/Nicolás Ríos)

Respecto a la lesión de Victorio Ramis, respondió: "Tengo que esperar el parte médico, no lo sé, por la mecánica de la lesión creo que es algo muscular, pero no soy médico así que no tengo los estudios en la mano, así que vamos a esperar"

En medio de una mala racha de 7 derrotas seguidas, el Dt fue categórico: "Yo lo único que se hacer es trabajar, no tengo otra receta. Estamos tratando de ayudar a estos chicos a tener buenos rendimientos y están comprometidos, entrenan y de nuestra parte tenemos que tener la templanza justa. Yo fui elegido para liderar este proyecto y soy el primer responsable de todo lo que pase con el equipo. Lo bueno es de los jugadores, lo malo va a ser siempre mío y yo voy a tratar de ayudarlos de mi parte, ojalá podamos hacerlo".

lepra 6.jpg Cicotello destacó la actitud del equipo para buscar la victoria (UNO/Nicolás Ríos)

Por último, Martín Cicotello expresó: "Mi intención es permanecer en Independiente para poder salvarlo y dejarlo en primera y apostar a cosas importantes, lo dije cuando llegué y el camino no va a ser simple, entonces tenemos que saberlo y tenemos que trabajar para estar a la altura de las circunstancias en las que lo estamos haciendo".

“Los chicos están comprometidos, lamentablemente no nos están saliendo las cosas. Si el 120% no alcanza hay que dar el 140%. Hay que trabajar. De nuestra parte estamos para ayudarlos a todos”.

Cómo quedó la Lepra en la Tabla Anual y en los promedios

Los 10 últimos de la Tabla Anual

Banfield 10

San Lorenzo 9

Huracán 9

Sarmiento (J) 9

Central Cba (SdE) 8

Riestra 8

Belgrano 7

Independiente Rivadavia 6

Tigre 5

Atlético Tucumán 5

Los 10 últimos en los promedios