Trump aseguró que Australia dará asilo a jugadoras iraníes tras negarse a cantar el himno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Australia otorgará asilo a algunas jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán que se negaron a cantar el himno nacional del régimen islámico durante un partido internacional. El hecho ocurrió en el marco de la Copa Asiática Femenina 2026, disputada en territorio australiano, y generó una fuerte repercusión política y diplomática ante el temor de que las deportistas sufran represalias si regresan a su país.
Donald Trump aseguró que Australia otorgará asilo a futbolistas iraníes que no cantaron el himno y temen represalias del régimen tras su gesto de protesta
Un gesto interpretado como protesta
El episodio ocurrió antes de un partido frente a Corea del Sur, cuando varias futbolistas iraníes decidieron no entonar el himno nacional durante la ceremonia previa al encuentro. El gesto fue interpretado como una forma de protesta contra el régimen iraní en medio de la crisis política que atraviesa el país.
Tras el partido, medios oficiales iraníes acusaron a las jugadoras de “traición”, lo que encendió las alarmas sobre posibles castigos o persecución si regresaban a Irán.
La intervención de Donald Trump
Ante la situación, Trump aseguró que habló con el primer ministro australiano Anthony Albanese y afirmó que el gobierno de ese país ya estaba trabajando para proteger a las futbolistas.
“Cinco ya fueron atendidas”, señaló el mandatario estadounidense en su red social Truth Social, al referirse a las jugadoras que habrían recibido protección.
El líder republicano también advirtió que las deportistas podrían correr peligro si regresan a Irán, por lo que pidió garantizar su seguridad mediante el otorgamiento de asilo humanitario.
Asilo para varias integrantes del equipo
Con el avance de las gestiones, Australia finalmente otorgó visas humanitarias a cinco jugadoras iraníes, quienes permanecen bajo protección mientras se analiza su situación migratoria definitiva.
El caso generó repercusión internacional y volvió a poner en debate las restricciones y presiones que enfrentan las mujeres deportistas en Irán, donde los gestos de protesta contra el régimen pueden derivar en sanciones severas.
Un caso que impacta en el deporte internacional
La situación de las futbolistas iraníes también despertó preocupación en organismos deportivos y organizaciones de derechos humanos, que pidieron garantizar la seguridad de las jugadoras mientras permanezcan fuera de su país.
El episodio ocurre en un contexto de tensión política y conflicto en Medio Oriente, lo que amplificó la repercusión del gesto de las deportistas y la reacción de distintos gobiernos.