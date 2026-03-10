Trump aseguró que Australia dará asilo a jugadoras iraníes tras negarse a cantar el himno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La intervención de Donald Trump

Ante la situación, Trump aseguró que habló con el primer ministro australiano Anthony Albanese y afirmó que el gobierno de ese país ya estaba trabajando para proteger a las futbolistas.

“Cinco ya fueron atendidas”, señaló el mandatario estadounidense en su red social Truth Social, al referirse a las jugadoras que habrían recibido protección.

El líder republicano también advirtió que las deportistas podrían correr peligro si regresan a Irán, por lo que pidió garantizar su seguridad mediante el otorgamiento de asilo humanitario.

Publicacion de Trump

Asilo para varias integrantes del equipo

Con el avance de las gestiones, Australia finalmente otorgó visas humanitarias a cinco jugadoras iraníes, quienes permanecen bajo protección mientras se analiza su situación migratoria definitiva.

El caso generó repercusión internacional y volvió a poner en debate las restricciones y presiones que enfrentan las mujeres deportistas en Irán, donde los gestos de protesta contra el régimen pueden derivar en sanciones severas.

Un caso que impacta en el deporte internacional

La situación de las futbolistas iraníes también despertó preocupación en organismos deportivos y organizaciones de derechos humanos, que pidieron garantizar la seguridad de las jugadoras mientras permanezcan fuera de su país.

El episodio ocurre en un contexto de tensión política y conflicto en Medio Oriente, lo que amplificó la repercusión del gesto de las deportistas y la reacción de distintos gobiernos.