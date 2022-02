¿Se retiró o no Del Potro tras caer en el Argentina Open?

Juan Martín Del Potro había anunciado que posiblemente iba a colgar la raqueta definitivamente tras el Argentina Open, dado que los dolores en su rodilla derecha, la que atravesó cuatro operaciones en los últimos dos años, sigue siendo un problema. Hacía confesado que quería vivir sin dolores.

juan-martin-del-potro-argentina-open2.jpg Las emociones se apoderaron de Del Potro en pleno partido del Argentina Open.

Se retiró o no Juan Martín del Potro tras caer en el Argentina Open

Las tristes palabras de Juan Martín Del Potro, bañadas en lágrimas, tras perder 6-1 y 6-3 frente al azuleño Federico Delbonis, hicieron presagiar lo peor para todos los argentinos, que aguardaban un inminente anuncio de su carrera profesional.

Sin embargo, Delpo dejó una luz de esperanza para sus seguidores, que sueñan con verlo jugar algunos partidos más antes de ponerle punto final a su carrera. La próxima semana se jugará el Río Open, un ATP 500 importante del circuito mundial.

“Mañana o pasado decido si voy a Río de Janeiro. Corrí más de lo que imaginaba y ahora mismo no lo tengo claro”, aclaró Juan Martín Del Potro, en plena conferencia de prensa.

El tandilense se refirió a su rodilla. “Mi rodilla no es compatible para jugar el tenis. Quiero mejorarla para vivir. Hoy es un punto y aparte, el tenis queda a un costado hasta que pueda poner las cartas sobre la mesa e intentar de nuevo”, confesó.

“Lo que está claro es que después de Río (de Janeiro) haré un parate, si es que voy”, agregó Delpo, que fue invitado con un wild card para formar parte del torneo brasileño.

“Traté de ser claro. Dije que era más una despedida que una vuelta al circuito, porque la rodilla me lo marca así. O jugaba acá (por Buenos Aires) o paraba para buscar otra alternativa para que la rodilla me sirva para mi vida, no ya para el tenis”, describió.