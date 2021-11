El mundo del tenis se pregunta: ¿Dónde está Peng Shuai?

lequipe.jpg La desaparición de Peng Shuai estará en la tapa de L'Equipe de este sábado

Sabatini compartió en sus redes sociales la foto de la tenista china Peng Shuai y se preguntó por su paradero, como lo habían hecho otras figuras como Naomi Osaka, Serena Williams y Novak Djokovic. En el mismo tono, la actual número uno del tenis nacional, Nadia Podoroska, expresó: "Esto no puede ocurrir en el Siglo XXI. Gritemos bien fuerte: ¿Dónde está Peng Shuai?".

"Desde la AAT nos unimos a la pregunta que inquieta al mundo del deporte: ¿Dónde está Peng Shuai? Quince días después de denunciar al ex vicepresidente de China Zhang Gaoli por abuso sexual, la ex N°1 del mundo en dobles desapareció y no hubo más noticias sobre su paradero", publicó la Asociación Argentina en Twitter.

La AAT posteó, además, una guía del Comité Olímpico Internacional llamado "Safe Sports for all" donde se tratan los temas de acoso y abuso sexual en el deporte, entre otros.

Shuai, de 35 años, acusó en una publicación (que fue inmediatamente borrada) al ex vice primer ministro Zhang Gaoli -que de 2013 a 2018 fue uno de los siete políticos más poderosos de China- de haberla obligado a tener una relación sexual hace tres años, y de haberla hecho su amante.

Steve Simon, director ejecutivo de la WTA, aseguró que la organización está preparada para retirar sus torneos de China si la situación de Peng Shuai no se esclarece rápidamente.

Mientras tanto, y de manera llamativa, el Comité Olímpico Internacional aún no se pronuncia respecto a la situación cuando faltan solo 4 meses para que Beijing sea sede de los Juegos Olímpicos de invierno.