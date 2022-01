El gran drama de Nadal no le impide avanzar en Australia

Luego de la derrota, Nadal se refirió a las lesiones que lo tienen a maltraer desde hace tiempo. “Con el escafoides partido por la mitad es difícil que la lesión esté olvidada”, reveló tras meterse en tercera ronda.

rafael-nadal1.jpg Las lesiones no le impiden a Nadal desplegar su gran juego.

“Tengo un problema que no tiene solución ahí abajo. Otra cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías y eso es lo que estamos intentando. Con lo que tengo no espero que las condiciones para el resto de mi carrera vayan a ser perfectas, pero sí que confío en que de manera continuada me deje desarrollar mi actividad profesional”, agregó el español en conferencia de prensa.

rafael-nadal2.jpg ¡Un guerrero! Nadal avanza a paso firme en Melbourne.

“Juego porque me hace feliz y porque me motivan los retos. Si llega un momento que el dolor supera todo lo demás, y te quita la ilusión de lograr los objetivos, es el momento de pensar en otras cosas. Tengo que estar preparado para aceptar lo que pueda ir viniendo en esta vida. No soy muy de pensar en negativo, soy una persona positiva en general e intento ver las cosas pensando que van a ir a mejor”, finalizó.