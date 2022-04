Djokovic padece una rara enfermedad y preocupa al mundo del tenis

djokovic1.jpg

"Tengo que mirar los aspectos positivos. Jugué la final frente a mi público. Fue desafortunado que en el tercer set me quedé sin gasolina y no pude dar más pelea", dijo el ganador de 20 trofeos de Grand Slam. Sin embargo, aclaró que padeció una enfermedad, pero que no se trata de Covid-19.

"Esto nunca me había pasado antes, tal vez al inicio de mi carrera. Lo de Montecarlo (perdió en su debut en el torneo) y lo de ahora puede tener algo que ver con la enfermedad que tuve. La recuperación está tardando más de lo que esperaba. No estaba tan cansado hasta el final del segundo set pero en el 5-4 del segundo set empezó todo. Gané el tie-break, pedí un tiempo médico, quería luchar en el tercer set pero sólo duré dos games, el resto no fue agradable de ver. Lo siento porque la gente viera algo así, pero no quería renunciar al partido", añadió.

djokovic.jpg

Por último expresó: "No tiene nada que ver con el coronavirus. No quiero dar detalles, no es necesario. Afectó severamente a mi cuerpo y a mi metabolismo durante varias semanas. No tuve tiempo suficiente para preparar el torneo de Montecarlo pero tenía muchas ganas de jugar allí. Pero tengo que mirar el lado positivo, sigo mejorando y he jugado partidos a tres sets con cosas positivas".