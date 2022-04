WhatsApp: ¿se viene la tercera tilde azul para cambiarlo todo?

Te puede interesar: Netflix: la sensacional miniserie de 6 capítulos basada en una historia real

WhatsApp les mostrará a los usuarios de la red de mensajería instantánea una tercera tilde azul, cuando el chat ha sido fotografiado.

Esto quiere decir que a una persona le aparecerá una tercera tilde azul, cuando la persona con la que mantuvo una conversación, realizó un “screenshot” o captura de pantalla.

tercera-tilde-azul1.jpg La tercera tilde de WhatsApp está creada para mayor seguridad de los usuarios.

La tercera tilde de WhatsApp, para mayor seguridad

Si bien aún no está implementada y WhatsApp no ha anunciado una fecha de aplicación, la aparición de la tercera tilde azul no le ha caído bien a muchos usuarios.

Sucede que es muy común que alguien realice capturas de pantalla en sus conversaciones. Pero ahora deberá pensarlo dos veces porque del otro lado del chat, WhatsApp informará automáticamente con una tercera tilde azul, que el usuario “inmortalizó” el chat con un “screenshot”.

La intención de WhatsApp es alcanzar una mayor privacidad a los usuarios. ¿De qué manera?

La ida de la red de mensajería propiedad de Facebook Meta, es mantener en alerta a los usuarios, para que estén a la expectativa de que sus mensajes han sido capturados y evitar robos de información y contenidos multimedia.

tercera-tilde-azul2.jpg Una tercera tilde azul notificará sobre la captura de pantalla que realizaste.

Cómo funcionará la tercera tilde azul en los grupos de WhatsApp

WhatsApp le informará cada uno de los integrantes del grupo que realizaste una captura. Lo hará mediante la tercera tilde azul.

De esa manera, es mejor que lo pienses más de una vez cuando tengas ganas de capturar algo en el chat grupal.

La tercera tilde azul llegará de un día para otro, con las nuevas actualizaciones que WhatsApp de este 2022.