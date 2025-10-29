WhatsApp se renueva totalmente con tres nuevas herramientas que llegan para Android y iOS

Gestión de almacenamiento en chats

Para gestionar el almacenamiento en los chats, actualmente es necesario acudir a la configuración general. Sin embargo, WhatsApp está desarrollando una herramienta, ahora en prueba beta para Android y para iOS, la cual permitirá administrar el almacenamiento directamente desde la pantalla de información.

Esta nueva función ofrece acceso rápido a archivos multimedia compartidos en orden descendente de tamaño, lo que facilita la eliminación del contenido que consume mucho espacio. De esta forma, será más fácil realizar una limpieza periódica de los chats.

whatsapp Estas funciones llegarán a WhatsApp en pocos días.

Crear y compartir imágenes con Meta AI directamente en los estados

Meta AI es cada vez más utilizada en WhatsApp. Por este motivo, comenzaremos a ver nuevas funciones entorno a la herramienta de inteligencia artificial que desarrolló el equipo de Mark Zuckerberg.

En este sentido, la fuente citada señala que WhatsApp permitirá crear imágenes a partir de Meta AI y compartirlas en las actualizaciones de estado, tanto en teléfonos con sistema operativo Android como iOS.

Para usar esta herramienta tendremos que abrir la pestaña ‘Actualizaciones’ y después seleccionar "Imágenes con IA", escribir un prompt y publicar la imagen en el estado de WhatsApp.

WhatsApp (1)

Limitación de chats nuevos sin respuesta

WhatsApp desarrolló una función para combatir el spam. Esta herramienta, por ahora en prueba beta para Android, restringirá la cantidad de mensajes que los usuarios pueden enviar en chats nuevos cuando el destinatario no ha respondido.

En concreto, cada usuario y cuenta de empresa tendrá un límite mensual. Cuando un mensaje enviado a un contacto nuevo no sea respondido, comenzará a sumar la cuenta para el límite mensual.

Además, la fuente citada señala que WhatsApp también planea implementar un formulario de excepción para quienes necesiten enviar más mensajes. Se trata de un sistema flexible que busca ponerle fin al spam.