WhatsApp cambia para siempre la forma de ver los estados gracias a esta nueva función exclusiva para Android

En WhatsApp, los estados cumplen un rol preponderante y Meta no quiere que te pierdas ninguna actualización que publique cualquiera de tus contactos. Con este objetivo, está desarrollando una función que te permitirá seguir cada video o foto, pero solo de las personas que creas importante. Esta nueva característica, de momento, estará disponible solamente para teléfonos con sistema operativo Android, dejando al margen a los iPhone.
De acuerdo a lo que informa el medio especializado WABetaInfo, WhatsApp está desarrollando una actualización beta que notificará a los usuarios cuando determinados contactos compartan nuevos estados. Es decir que podremos activar notificaciones para saber de inmediato cuando un familiar o amigo publique una imagen o un video en su cuenta.
Esta herramienta llegará a distintos teléfonos que puedan acceder a la última actualización beta de WhatsApp para Android bajo el número 2.25.30.4, disponible en Google Play Store. Una vez que el grupo exclusivo pruebe y apruebe la función, la misma se desplegará paulatinamente para todos los celulares, incluidos los iPhone.
Si sos una de las personas que puede descargar esta actualización, activar las notificaciones de estado será muy fácil.
- Primero tendrás que esperar a que un contacto publique un estado en su cuenta.
- Luego, abrir el menú desplegable y pulsar la opción “Recibir notificaciones”.
- Al hacerlo, WhatsApp te pedirá que confirmes si deseas recibir alertas sobre futuras actualizaciones de ese contacto.
- Tras confirmar, WhatsApp comenzará a notificarte cada vez que tus contactos preferidos suban una actualización de estado.
- Cuando desees desactivar esta herramienta, simplemente deberás repetir los mismos pasos pero pulsar la opción “Silenciar notificaciones”.
De esta forma, a tu teléfono llegarán notificaciones push cada vez que tus contactos publiquen un estado. En la pantalla observarás una alerta que incluye el nombre de la persona y un aviso donde dice que hay un nuevo estado por ver. También visualizarás una pequeña vista previa, sin necesidad de abrir la app.
Otro dato a considerar sobre este sistema de notificaciones rápidas exclusivo, en principio, para Android, es que WhatsApp respetará al pie de la letra la privacidad de cada usuario. Es decir, no notificará a la otra persona ni le avisará que activaste la alerta para ver sus estados al instante.