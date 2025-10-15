WhatsApp cambia para siempre la forma de ver los estados gracias a esta nueva función exclusiva para Android

Si sos una de las personas que puede descargar esta actualización, activar las notificaciones de estado será muy fácil.

Primero tendrás que esperar a que un contacto publique un estado en su cuenta. Luego, abrir el menú desplegable y pulsar la opción “Recibir notificaciones”. Al hacerlo, WhatsApp te pedirá que confirmes si deseas recibir alertas sobre futuras actualizaciones de ese contacto. Tras confirmar, WhatsApp comenzará a notificarte cada vez que tus contactos preferidos suban una actualización de estado. Cuando desees desactivar esta herramienta, simplemente deberás repetir los mismos pasos pero pulsar la opción “Silenciar notificaciones”.

Actualizacion de estados WhatsApp Así puedes activar las notificaciones de actualizaciones de estado en WhatsApp. Foto: WABI

De esta forma, a tu teléfono llegarán notificaciones push cada vez que tus contactos publiquen un estado. En la pantalla observarás una alerta que incluye el nombre de la persona y un aviso donde dice que hay un nuevo estado por ver. También visualizarás una pequeña vista previa, sin necesidad de abrir la app.

Otro dato a considerar sobre este sistema de notificaciones rápidas exclusivo, en principio, para Android, es que WhatsApp respetará al pie de la letra la privacidad de cada usuario. Es decir, no notificará a la otra persona ni le avisará que activaste la alerta para ver sus estados al instante.