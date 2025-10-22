WhatsApp continúa brindando herramientas para satisfacer las demandas de su comunidad. Una de las que ahora se encuentra en prueba beta y que llegará a todos los teléfonos dentro de pocas semanas consiste en mencionar a todos los integrantes de un grupo con una sola etiqueta o arroba. Aunque, Meta avisó que habrá ciertas restricciones para esta función, dependiendo de la cantidad de miembros que tenga el chat grupal.
WhatsApp cambia para siempre la forma de comunicarse en los grupos con esta nueva y útil herramienta
El equipo de Meta está desarrollando una herramienta que mejorará el flujo de mensajes dentro de los grupos de WhatsApp
La nueva herramienta de WhatsApp para mencionar a todos los integrantes de un grupo
Si tienes esta aplicación instalada en tu teléfono, sabrás que las novedades están a la orden del día. En este caso puntual, Meta está trabajando en una función que permite notificar a todos los miembros de un grupo en simultáneo con una sola mención. Esto garantizará que todos los participantes reciban un aviso, independientemente de su configuración.
Según cuenta el medio especializado WABetaInfo, esta herramienta llega con la última versión beta de WhatsApp para Android 2.25.31.9, disponible en Google Play Store. De esta forma, los usuarios que pueden acceder a la misma podrán mencionar a todos los integrantes de un chat grupal escribiendo “@all” o “@todos”. De esta forma, se agiliza la comunicación de un grupo y se evita estar etiquetando integrante por integrante, algo tedioso en colectivos numerosos.
Aunque, es menester aclarar que no todos los grupos podrán utilizar la herramienta de la misma forma. En concreto, Meta definió que en un chat grupal con hasta 32 integrantes, cualquiera de los miembros podrá mencionar a todas las personas. En cambio, en los grupos grandes con más de 33 usuarios, solamente los administradores podrán poner en práctica la función.
Esta limitación se explica a partir de la necesidad de reducir la sobrecarga de mensajes en chats numerosos, manteniendo las conversaciones más organizadas y enfocadas.
Otro dato a tener en cuenta sobre esta nueva herramienta radica en que los usuarios pueden silenciar las notificaciones de todas las menciones en cualquier grupo. De esta forma, no recibirás el aviso de menciones en chats grupales.
Esta función de mención en grupos de WhatsApp se encuentra en prueba beta, tal como te mencioné anteriormente. Se estima que en poco tiempo, cuando supere todas las evaluaciones pertinentes, se lance una actualización para todos los teléfonos.