WhatsApp cambia para siempre la forma de comunicarse en los grupos con esta nueva y útil herramienta

WhatsApp Conoce la nueva herramienta que llega a WhatsApp.

Aunque, es menester aclarar que no todos los grupos podrán utilizar la herramienta de la misma forma. En concreto, Meta definió que en un chat grupal con hasta 32 integrantes, cualquiera de los miembros podrá mencionar a todas las personas. En cambio, en los grupos grandes con más de 33 usuarios, solamente los administradores podrán poner en práctica la función.

Esta limitación se explica a partir de la necesidad de reducir la sobrecarga de mensajes en chats numerosos, manteniendo las conversaciones más organizadas y enfocadas.

whatsapp menciones Esta función está en prueba beta. Foto: WABI

Otro dato a tener en cuenta sobre esta nueva herramienta radica en que los usuarios pueden silenciar las notificaciones de todas las menciones en cualquier grupo. De esta forma, no recibirás el aviso de menciones en chats grupales.

Esta función de mención en grupos de WhatsApp se encuentra en prueba beta, tal como te mencioné anteriormente. Se estima que en poco tiempo, cuando supere todas las evaluaciones pertinentes, se lance una actualización para todos los teléfonos.