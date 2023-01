Grupos de WhatsApp.jpg Tecnología. WhatsApp: las grandes modificaciones que llegan en 2023.

Para mantener su altísimo status, la plataforma busca estar constantemente actualizada, ofreciéndole nuevas funciones a sus usuarios.

Muchas de estas actualizaciones comenzaron a distribuirse en las últimas semanas de 2022 y si bien todavía no tienen fecha confirmada de lanzamiento, se especula que empezarán a circular en las versiones beta para dispositivos Android y iPhone a lo largo del primer trimestre del 2023.

Las nuevas funciones de WhatsApp para 2023

Modo compañero

Esta función, que ha sido probada por los dispositivos Android bajo el nombre de “Modo Compañero”, permitiría que una cuenta sea compartida por más de un dispositivo, para usar la misma cuenta, sin necesidad de que ambos compartan el mismo número de teléfono.

Una de las más atractivas es la que permite conectar la tableta al WhatsApp. De momento, según la página web WABetaInfo, solo se ha desarrollado la muestra de una pantalla de cierre de sesión tentativa que indica la finalización de la conexión de un dispositivo móvil desde otro.

La opción permitirá que los usuarios eliminen el perfil en una tableta o segundo celular, desde su dispositivo principal, lo que podría convertirse en otra opción de seguridad en caso de presentarse alguna duplicación de cuenta.

Nueva función para editar mensajes

Si el mensaje todavía no fue visto, el emisor tendrá la posibilidad de editar el contenido enviado. El plazo no será indefinido, ya que se contemple un periodo máximo de 15 minutos. Una vez superado, el contenido no podrá ser modificado.

Además, como una opción de seguridad en esta futura característica, los mensajes que fueron modificados tendrán una etiqueta de “Editado” ubicada en la parte inferior derecha de la burbuja del texto.

Por el momento, no se ha reportado que los usuarios hayan sido notificados sobre el cambio del contenido de un mensaje o que puedan ver un historial de cambios, pero son características que podrían desarrollarse en los siguientes meses.

Cambiarán las llamadas grupales

El primero de los anuncios se trata del rediseño de las llamadas grupales, las cuales permitirán hasta 32 usuarios en simultáneo y tendrán una seguridad con cifrado de extremo a extremo.

Además, hay una función que permite ingresar a las videollamadas con un link de invitación. La nueva herramienta le hace frente a plataformas como Zoom o Google o Meet.

Otra función es fue la permite buscar mensajes dentro de una conversación a partir de una fecha determinada.

Actualmente, la aplicación solo permite la búsqueda de mensajes de texto enviados o recibidos por su contenido, pero esta nueva función podría incluir un botón dentro de la barra de búsqueda que permita el despliegue de un calendario en el que se pueda especificar una fecha dentro de la cual se pueda volver a buscar un mensaje.

Los mensajes candados o temporales llegaron hace tiempo para los usuarios de Android, pero en iOS todavía no está disponible.

Su particularidad es que se pueden ver una sola vez y luego desaparecen del chat. Todavía no hay fecha oficial, pero será a la brevedad.

Meta incorporó una nueva herramienta para los estados de WhatsApp y es la posibilidad de subir estados con mensajes de audio. La empresa está buscando potenciar más los estados y por eso le incorpora nuevas funciones.