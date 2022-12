►TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: cómo mandar el audio de Messi; "¿Qué mirás bobo?"

whatp.JPG Tecnología. WhatsApp Plus: ¿Por qué nunca hay que descargarlo?

Sin embargo, si WhatsApp detecta esta aplicación instalada en el celular, puede suspender la cuenta del usuario.

Muchos expertos sostienen que no se debe instalar WhatsApp Plus, ya que puede traer virus, entre otras complicaciones al celular.

WhatsApp Plus: ¿Qué peligros tiene esta aplicación?

Uno de los peligros que tiene WhatsApp Plus es que es una app cuya APK puede tener malware. Esto se debe a que no existe una página oficial de donde descargarla, existen cientos en Internet, y muchas de ellas pueden tener un virus incluido que infectará al celular.

►TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: cómo denunciar estados que inciten al odio y la violencia

Actualmente, todas las versiones de WhatsApp Plus suelen venir con virus y malware, por lo tanto, no es confiable descargar esta app.

Otra problemática a atener en cuenta de esta app es que roba los datos personales del usuario, como la dirección. Además, pueden robar la cuenta de los contactos del usuario con mensajes fraudulentos.

whatplus.png Tecnología. WhatsApp Plus: ¿Por qué nunca hay que descargarlo?

Además de esto, WhatsApp Plus también lee todos los mensajes. Hay que tener en cuenta que al no haber repositorios oficiales, hay distintas aplicaciones de WhatsApp Plus creadas por distintos cibercriminales, y que todos tendrán acceso a los mensajes personales.

►TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: cómo tener los stickers de Argentina campeón del mundo

La propia WhatsApp puede suspender la cuenta del usuario para que no pueda seguir utilizándola. En sus términos y condiciones, WhatsApp prohíbe utilizar aplicaciones no oficiales en su servicio.

No es recomendable descargar WhatsApp Plus

Ante todos los riesgos que pueden ocurrir si se instala esta app, lo mejor es no instalarla nunca, no solo porque puede instalar un virus o robar datos del usuario, sino porque WhatsApp puede bloquear la cuenta del usuario por infringir las normas del servicio.