Samsung continúa actualizando a One UI 6.1: les llegó el turno a dos modelos A y un S

Samsung Galaxy A53, Galaxy A54 y Galaxy S21 FE

El conocido filtrador CID (@theonecid en X) ha publicado, recientemente, un post en la conocida red social en el cual desvela que Samsung va a lanzar la actualización a One UI 6.1 con Galaxy AI en los Galaxy A53, Galaxy A54 y Galaxy S21 FE de Canadá el próximo 14 de mayo.

A este respecto, se espera que esta actualización también se despliegue en los modelos de otros mercados más pronto que tarde y teniendo en cuenta que estas actualizaciones suelen llegar a Europa y Asia antes que a Canadá, es probable que One UI 6.1 llegue a los Galaxy A53, Galaxy A54 y Galaxy S21 FE de España a lo largo de esta misma semana.

A pesar de que esta actualización a One UI 6.1 incluye las nuevas funciones de IA de Galaxy AI, lo más probable es que estos tres modelos, igual que ha sucedido con los Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3, tan sólo reciban una de ellas.

Se trata de Circle to Search, una funcionalidad desarrollada conjuntamente con Google que permite buscar información de un elemento que aparece en la pantalla del smartphone simplemente rodeándolo.

Pero eso no es todo, ya que, además de Circle to Search, One UI 6.1 también trae a estos tres terminales antiguos otras novedades interesantes como un nuevo pack de stickers personalizados, nuevos widgets para la pantalla de bloqueo, una búsqueda mejora en la app de Galería, un reproductor de vídeo renovado que permite cambiar la velocidad de reproducción más fácilmente, nuevos marcos y efectos para los fondos de pantalla y la opción de personalizar las alertas de las alarmas y las entradas del calendario con nuevas pegatinas y con íconos de categorías de recordatorios.