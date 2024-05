Samsung cambiaría para siempre el diseño del Galaxy Z Fold 6

El cambio permitiría que los usuarios disfruten de una experiencia mejorada a la hora de utilizar el dispositivo con la pantalla plegada. Hasta ahora, esta pantalla ha sido casi secundaria al contar con un panel de mayor tamaño en el interior del dispositivo.

Pero no siempre es cómodo contar con una pantalla de gran tamaño y que la experiencia con la pantalla exterior no sea satisfactoria no le conviene a Samsung en un dispositivo de estas características.