Un cable de USB es uno de los accesorios tecnológicos más útiles, ya que permite transferir datos y energía entre distintos dispositivos. Si bien todos parecen iguales, lo que cambia es el color de su ficha. Uno de los más raros tiene su extremo de color morado o púrpura y a continuación te contaré qué significa esto y para qué sirve.
No es por estética: qué significa y para qué sirve un cable de USB con la ficha de color morada o púrpura
Aunque muchas personas crean que el color del cable USB puede cambiar por estética, esto no es así. Descubrí el significado de una ficha de color púrpura o morada
Cable de USB color morado: qué significa y para qué sirve
Generalmente los cables de USB con ficha de color púrpura o morada están asociados a la marca Huawei, ya que es la empresa más reconocida que fabrica este tipo de accesorios. Sin embargo, no es la única, debido a que podemos encontrar estos conectores elaborados por distintos fabricantes, como Oppo o Vivo.
Aunque, es Huawei quien le pone fin al misterio y responde al interrogante sobre este color en la ficha, anticipándonos que no es algo meramente estético, sino que responde a una utilidad tecnológica.
En concreto, si tenés un cable USB con una ficha de color púrpura o morada, Huawei explica que se trata de un puerto SuperCharge o de un puerto USB 3.1. Esto significa que el cable es compatible con la entrega de altos voltajes y amperajes requeridos por los dispositivos.
Según explican especialistas, SuperCharge es un sistema de carga rápida exclusivo de dispositivos Huawei, apto tanto para smartphones como para accesorios tales como baterías externas y relojes.
En consecuencia, si tenés un USB con ficha de color púrpura, independientemente de la marca, tu teléfono cargará mucho más rápido. Esto sucederá siempre y cuando el accesorio sea original, ya sea fabricado por Huawei o por otra empresa. Si se trata de una réplica, la función de carga rápida no servirá.
En paralelo, es menester aclarar que el significado de este color también radica en la posibilidad de identificar rápidamente un cable USB de carga rápida que soportará 40W, 66W o más de un cable USB estándar, el cual generalmente soporta solo 5W o 10W.