No es por estética: qué significa y para qué sirve un cable de USB con la ficha de color morada o púrpura

USB morado El significado de los cables USB morados.

En concreto, si tenés un cable USB con una ficha de color púrpura o morada, Huawei explica que se trata de un puerto SuperCharge o de un puerto USB 3.1. Esto significa que el cable es compatible con la entrega de altos voltajes y amperajes requeridos por los dispositivos.

Según explican especialistas, SuperCharge es un sistema de carga rápida exclusivo de dispositivos Huawei, apto tanto para smartphones como para accesorios tales como baterías externas y relojes.

Cable USB morado Estos cables USB son aptos para carga rápida.

En consecuencia, si tenés un USB con ficha de color púrpura, independientemente de la marca, tu teléfono cargará mucho más rápido. Esto sucederá siempre y cuando el accesorio sea original, ya sea fabricado por Huawei o por otra empresa. Si se trata de una réplica, la función de carga rápida no servirá.

En paralelo, es menester aclarar que el significado de este color también radica en la posibilidad de identificar rápidamente un cable USB de carga rápida que soportará 40W, 66W o más de un cable USB estándar, el cual generalmente soporta solo 5W o 10W.