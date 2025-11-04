Leer mensajes de WhatsApp, responderlos y hacer llamadas sin sacar tu iPhone del bolsillo será mucho más fácil tras el anuncio que hizo el servicio de mensajería instantánea. Es que Meta lanzó una nueva versión de su plataforma exclusiva para Apple Watch. Si tenés un reloj de este tipo, descubrí qué funciones trae y cómo instalar la app.
WhatsApp anuncia el lanzamiento de su nueva aplicación para relojes de Apple: cuáles son las funciones que trae y cómo podés instalar la app
Meta lanza una nueva versión de WhatsApp para relojes de Apple. Descubrí qué tipo de smartwatch deberás tener y qué funciones trae la app
WhatsApp para Apple Watch: así podés instalar la aplicación para disfrutar herramientas innovadoras
Desde hace varios años, Meta adaptó su aplicación para el sistema operativo de relojes Apple. Sin embargo, la plataforma era muy limitada y solo permitía responder mensajes solo si otra persona nos escribía, es decir, no podíamos iniciar un chat nuevo.
Por eso, el equipo de Mark Zuckerberg mejoró lo que ya había hecho y desde ahora permitirá disfrutar de distintas funciones solo desde tu Apple Watch. Por este motivo, tendremos que instalar la versión 25.32.77 de WhatsApp y así sacarle el máximo provecho a la plataforma.
El primer paso para utilizar las nuevas funciones es abrir la App Store, pulsar en tu foto de perfil y refrescar la página para que salga la actualización. Otra opción será buscar directamente WhatsApp, abrir la ficha y pulsa Actualizar.
Esta nueva versión del servicio de mensajería instantánea nos permitirá iniciar una conversación desde el reloj, ya que tendremos una vista de todos los chats, como si estuviéramos mirando nuestro iPhone. La nueva app nos permitirá enviarlos por texto con el teclado en pantalla, mediante el dictado de voz o directamente con audios.
Lo único que debemos tener en cuenta es que, por el momento, solamente podremos usar WhatsApp en Apple Watch si tenemos el iPhone cerca y está conectado a la misma red WiFi. Es decir que, si el reloj o el celular están conectados a una red de datos, la app no funcionará. Esto es una falencia en la cual deberá trabajar Meta en los próximos meses.
Otro punto a considerar es que esta nueva versión de WhatsApp es compatible con relojes Apple Watch Series 4 con watchOS 10 instalado en adelante. Por ende, si tenés un smartwatch más viejo, no podrás utilizar la app.