WhatsApp anuncia el lanzamiento de su nueva aplicación para relojes de Apple: cuáles son las funciones que trae y cómo podés instalar la app

Reloj Apple WhatsApp WhatsApp ahora está compatible para Apple Watch. Foto: Applesfera

El primer paso para utilizar las nuevas funciones es abrir la App Store, pulsar en tu foto de perfil y refrescar la página para que salga la actualización. Otra opción será buscar directamente WhatsApp, abrir la ficha y pulsa Actualizar.

Esta nueva versión del servicio de mensajería instantánea nos permitirá iniciar una conversación desde el reloj, ya que tendremos una vista de todos los chats, como si estuviéramos mirando nuestro iPhone. La nueva app nos permitirá enviarlos por texto con el teclado en pantalla, mediante el dictado de voz o directamente con audios.

Lo único que debemos tener en cuenta es que, por el momento, solamente podremos usar WhatsApp en Apple Watch si tenemos el iPhone cerca y está conectado a la misma red WiFi. Es decir que, si el reloj o el celular están conectados a una red de datos, la app no funcionará. Esto es una falencia en la cual deberá trabajar Meta en los próximos meses.

WhatsApp reloj Si tenés un reloj Apple, podrás usar la nueva versión de WhatsApp.

Otro punto a considerar es que esta nueva versión de WhatsApp es compatible con relojes Apple Watch Series 4 con watchOS 10 instalado en adelante. Por ende, si tenés un smartwatch más viejo, no podrás utilizar la app.