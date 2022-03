Netflix: cómo saber si tu ex sigue usando tu cuenta

Si bien todas las cuentas permiten tener creados los cinco perfiles, depende del plan que haya contratado el grupo familiar o de amigos, es la cantidad de personas que podrán mirar al mismo tiempo y la calidad de la imagen.

Plan básico: tiene una calidad de video buena, con una resolución de 480p que es la definición estándar y solo se puede ver contenido desde un dispositivo a la vez.

Plan estándar: la calidad de video es HD, con una resolución de 1080p y pueden mirar hasta dos series y películas desde dispositivos diferentes al mismo tiempo.

Plan premium: permite tener una calidad de video 4K y se pueden mirar hasta en cuatro dispositivos distintos a la vez.

Cómo saber si otra persona usa tu usuario de Netflix

Cada persona que tenga la contraseña de Netflix, puede ingresar a todos los perfiles que se hayan creado. Una de las formas de saber si alguien ingresó a la cuenta a ver algo de la grilla es fijarse si hay alguna serie o película que esté en el apartado de "continuar viendo contenido de..." y que no sea propia.

Pero puede ser una trampa porque si el ex o persona que tenía la contraseña empezó y terminó la película, no va a figurar en esa sección y por ende hay que buscar la forma de tener la certeza de si usó o no la cuenta de Netflix. Para eso hay que seguir estos pasos:

Hay que ingresar a Netflix desde la aplicación del celular o desde la computadora. Ir al ícono del perfil que figura arriba a la derecha y presionar la flecha. Se va a abrir el menú y hay que apretar "Cuenta". Hay que ir al perfil deseado y luego, al apartado que dice "Actividad de visualización".



Actividad de visualización de Netflix.jpg Pasos para saber qué series y películas se vieron con el perfil Y allí, va a figurar uno por uno y por día las películas y capítulos que se vieron con ese perfil. Todo el historial.

Actividad de visualización en Netflix.jpg Actividad de visualización de series y películas por fecha

Otra de las opciones que tiene un usuario para ver si han ingresado a su cuenta es ver desde qué dispositivo y lugar accedió. Hay que seguir estos pasos:

Hay que ingresar a Netflix desde la aplicación del celular o desde la computadora. Ir al ícono del perfil que figura arriba a la derecha y presionar la flecha. Se va a abrir el menú y hay que apretar "Cuenta". Al final, en el apartado de configuración, presionar "Actividad de streaming reciente del dispositivo". Van a aparecer todas las ubicaciones, los dispositivos utilizados, la fechas, hora y dirección IP más recientes en la cuenta.

Actividad reciente en Netflix.jpg Visualización de la actividad reciente con ubicación, dispositivo utilizado, fecha, hora y dirección IP

Luego solamente restará comparar los resultados con la actividad del titular de la cuenta. Si las películas no han sido vistas por vos o los dispositivos no son tuyos (pero te resultan familiares) muy probablemente tu ex (tal vez con su pareja actual) está usando tu cuenta sin poner un peso.

La solución es fácil. Hay que cambiar la contraseña.