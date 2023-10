Las mejores apps para planificar menús y organizar las comidas.

A veces la falta de tiempo hace que uno coma casi siempre lo mismo, pero con estas apps uno puede planificar comidas semanales.

La aplicación Nooddle App es un planificador de comidas en español capaz de sugerir recetas saludables con lo que el usuario tiene en su heladera. Entre sus funciones, la aplicación recomiendas comidas en base a recetas saludables para que el usuario pueda llevar un menú más equilibrado y sin desperdiciar alimentos.

La app Dommuss es ideal para los grupos familiares. Esta aplicación planifica los menús semanales con el objetivo de ofrecer un espacio privado donde los usuarios pueden desde compartir fotos, calendarios y listas.

Además, te permite crear un menú semanal o listas de las compras compartidas. Todos los integrantes pueden editar y anotar cualquier cosa.

Food Planner es una app para crear tus propios planes diarios y organizar los menús para guardarlos en la nube y que se sincronicen con todos los dispositivos propios. Incluso ofrece datos nutricionales, la posibilidad de crear una lista de la compra y de una gran variedad de recetas.

Planifood es otra útil aplicación para planificar las comidas. Una herramienta que posee la capacidad de aprender de los gustos del usuario para utilizar esos datos para configurar un plan de alimentación personalizado, equilibrado y variado.

Además, dispone de características sociales, la posibilidad de sincronizar un menú para niños o un menú en función de las alergias o problemas de salud.

LifeSum es una app que ofrece una serie de herramientas necesarias para perder peso, como un planificador de comidas semanales. También dispone de una calculadora de calorías, consejos sobre dietas y una amplia base de datos con recetas saludables.

LifeSum cuenta con un suscripción de pago que otorga dietas especializadas e información nutricional avanzada, entre otras funciones.

All you can do with Lifesum app | Lifesum introduction video