Empezó la preventa del Samsung Galaxy S21 FE en Argentina

Samsung Galaxy S21 FE 5G.jpg El Samsung S21 FE estará en la preventa hasta el 6 de febrero

Preventa y descuentos para comprar el Samsung Galaxy S21 FE

Para tener como referencia, el precio del modelo anterior, el S20 FE es de $94.999 y se lanzó hace más de un año. Mientras que el S21, cuesta $143.999, el S21+ tiene un valor de $166.999 y el S21 Ultra, que es el celular con mayores prestaciones de la linea S, tiene un precio de $208.999.

Los días de preventa de Samsung, siempre vienen acompañados de descuentos, vouchers, regalos y cuotas sin interés y se podrán adquirir desde el viernes 28 de enero hasta el domingo 6 de febrero. El S21 FE tiene un valor de $124.999, liberado y con un almacenamiento interno de 128 GB.

El celular se podrá adquirir hasta el 9 cuotas sin interés y Samsung regala al comprador cuatro meses de YouTube Premium y tres meses de Spotufy Premium. Además, de un eVoucher digital por $19.000 que se podrá canjear por los auriculares inalámbricos Galaxy Buds2 o por un cargador inalámbrico y una funda de silicona.

¿Cómo canjear tu Galaxy eVoucher?

Samsung tiene un programa que permite canjear un smartphone de cualquier marca y modelo por alguno de los teléfonos premium, la linea S y la linea Z. Con el Plan Canje Samsung, se puede obtener hasta un 40% de descuento.

El servicio consiste en indicar el modelo, si prende y apaga, si la pantalla y la carcasa está en buen estado, con marcas o rota, si funcionan los botones y el táctil. Te indica el dinero que te darían por el celular, luego se compra el celular deseado. Una vez que llegue el teléfono nuevo, los agentes de Galaxy para siempre se ponen en contacto para que la persona entregue su antiguo celular y se pueda reintegrar la plata acordada.

Samsung Galaxy S21 FE.jpg Beneficios comprando el Samsung S21 FE en la preventa

Además, la compañía ofrece una cobertura para el celular para robos y/o roturas. En caso de contratarlo al momento de comprar el celular, Samsung brinda una bonificación de la primera cuota del seguro y $5.000 más de descuento en la compra del S21 FE.

Galaxy S21 FE | Modo noche

Algo para tener en cuenta es que desde el lanzamiento de S21, que los teléfonos Samsung no incluyen ni cargador ni auriculares. Incluso, no traen la tradicional ficha para conectar los auriculares de 3,5 mm y los que adquieran los nuevos celulares tienen dos opciones, enchufar los auriculares con un adaptador de conector para USB tipo C o puede comprar los inalámbricos o bluetooth.

Galaxy S21 FE 5G | Director’s View

Características del Samsung Galaxy S21 FE

El nuevo S21 FE tiene una pantalla de 6.4 pulgadas (un poco más grande que el S21) y una resolución FHD+.

(un poco más grande que el S21) y una La memoria es de 6 u 8 GB de RAM y se puede adquirir con 128 o 256 GB de almacenamiento interno, pero no se puede ampliar con una memoria MicroSD.

pero no se puede ampliar con una memoria MicroSD. La batería es de 4.500 mAh, más grande que la del Galaxy S21 normal., que es de 4.000 mAh.

más grande que la del Galaxy S21 normal., que es de 4.000 mAh. No viene con cargador, pero se puede enchufar con carga rápida o súper rápida. La de 25W permite cargar más del 50% de la batería en 30 minutos.

pero se puede enchufar con carga rápida o súper rápida. La de 25W permite cargar más del 50% de la batería en 30 minutos. Se podrá adquirir en cuatro colores: lavanda, blanco, grafito y verde oliva.

Comparación Samsung Galaxy S21 FE S21 y S21+.jpg El S21+ tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, el S21 de 6.2 y el nuevo S21 FE de 6.4 pulgadas

Tiene un muy buen procesador, el Qualcomm Snapdragon 888 5G.

La cámara es una de las características más buscadas. La trasera es triple, dos de 12 megapíxeles, una gran angular y otra ultra gran angular y una de 8 megapíxeles, teleobjetivo. La cámara delantera es de 30 megapíxeles.

El lector de huellas se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Cuenta con protección IP68, que está basada en una norma internacional y es la resistencia contra el polvo y el agua.