El televisor no solo es un dispositivo que nos permite acceder a plataformas de streaming como Netflix o Disney+. Es que, acudiendo a las características indicadas, podemos transformarlo en un centro multitareas. En este caso, solamente necesitaremos el puerto HDMI y un sencillo dispositivo que potenciará las cualidades de tu Smart TV.
Cómo transformar tu televisor en un centro multitareas gracias al puerto HDMI
Con un sencillo dispositivo de bajo costo, el televisor o Smart TV se convertirá en un centro multitareas
En la actualidad, el televisor se ha consolidado como el núcleo del entretenimiento doméstico. Sin embargo, a pesar de que los modelos modernos suelen integrar entre tres y cuatro puertos HDMI, esta cantidad resulta insuficiente frente a la creciente oferta de dispositivos como consolas de videojuegos, computadoras y notebooks, sistemas de sonido y dispositivos de streaming.
Para resolver esta limitación, existe un pequeño dispositivo que, conectándose al puerto HDMI, permite transformar el televisor en un centro multitareas: los conmutadores o switches HDMI.
Un conmutador HDMI es un accesorio compacto diseñado con una lógica de funcionamiento simple pero eficaz: cuenta con múltiples puertos HDMI para recibir la señal de diversos equipos y una única salida que se dirige al televisor. Esta arquitectura permite expandir la capacidad de un solo puerto original, gestionando el flujo de datos de manera organizada.
Dependiendo de las necesidades del usuario, existen diversas variedades que se adaptan tanto al espacio disponible como a la exigencia técnica de los contenidos. Por lo tanto, la elección final del dispositivo estará sujeta a la necesidad, como así también al bolsillo del usuario.
Por ejemplo, la versión más elemental y accesible es el conmutador de dos entradas. Estos dispositivos destacan por su formato minimalista, ideal para muebles de televisión con poco espacio. Su funcionamiento suele basarse en un botón físico situado en la parte superior, el cual permite alternar entre dos fuentes de señal, como una consola portátil y un ordenador.
A pesar de su sencillez, muchas de estas variantes ya ofrecen soporte para resoluciones 4K a 60 Hz y compatibilidad con tecnología HDR, garantizando que la calidad visual no se degrade durante el proceso de puenteo.
Por otro lado, para quienes priorizan la comodidad, existe una gama de conmutadores con mayor capacidad de puertos y funciones de control remoto. Estos modelos suelen ofrecer tres o más entradas, permitiendo que el usuario cambie entre dispositivos desde la comodidad de su asiento. Esta variedad es especialmente útil en centros de entretenimiento complejos, donde se busca integrar proyectores o múltiples consolas sin necesidad de manipular físicamente el equipo.
Por último, para los entusiastas de la tecnología de vanguardia y los jugadores competitivos, existen conmutadores de alto rendimiento. Estos están diseñados específicamente para no ser un cuello de botella en sistemas de última generación. Soportan frecuencias de actualización asombrosas, alcanzando los 8K a 60 Hz o incluso los 4K a 240 Hz. Esta capacidad técnica es crucial para aprovechar al máximo el potencial de las consolas más potentes del mercado, como la Play Station 5.
En lo que respecta al precio, estos pequeños dispositivos para transformar el clásico televisor en un centro de entretenimiento pueden adquirirse en plataformas como Mercado Libre desde $25.000.