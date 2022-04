WhatsApp: el listado completo de los teléfonos que no podrán usarlo

Te puede interesar WhatsApp: cómo activar la cámara secreta

Los celulares que dejan de ser compatibles con WhatsApp

Este es el listado de los teléfonos con Android en los que no está recomendado seguir usando WhatsApp:

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

Sony: Xperia M.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo.

Otros: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.

En iPhone, el listado es más corto:

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

Otras razones por las que podrían cerrar tu cuenta de WhatsApp

Causas por la que tu cuenta podría ser cerrado

1. Inactividad

Una de las principales razones por las que se cerrará una cuenta es la inactividad por más de 120 días seguidos. La empresa de WhatsApp en su Centro de Ayuda explica que la medida obedece "a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios".

Según explica, se considera que hay inactividad cuando el usuario no se conecta a WhatsApp, no importa si no envía mensajes o interactúa con otros usuarios.

El contenido almacenado en el dispositivo del usuario antes de la eliminación de la cuenta permanecerá allí hasta que se elimine WhatsApp del teléfono.

2. WhatsApp plus

Aquellos que cuenten con WhatsApp Plus, aplicación que se puede descargar en celulares con sistema Android, y no cuenten con la versión oficial, podrán sufrir el cierre de la cuenta. Existen varias personas que cuentan con esta versión, pero no corresponde a la empresa Meta, propiedad del verdadero WhatsApp perteneciente a Mark Zuckerberg.

La versión "plus", es descargada por los usuarios, porque permite recuperar eliminados, cambiar el fondo o descargar la foto de cualquier contacto que tenga guardado, posibilidad no disponible en la versión original de la aplicación.

3. No más Spam

Las empresas buscan terminar con el uso del spam en la plataforma. Desde WhatsApp mencionaron que cuando detectan a una persona o empresa creando listas de difusión o grupos para enviar mensajes masivos, también pueden cerrar esta cuenta.

Con las nuevas actualizaciones, la aplicación de mensajerías más usada en el mundo, puede diferenciar conversaciones con un contacto registrado en el teléfono y las que se producen con un número desconocido.

Enviar mensajes repetitivos y masivos a teléfonos que no están agendados atraerá la atención del equipo de la aplicación, lo que podría estimar el envío de spam u otro tipo de información que probablemente el usuario o receptor no quiere recibir.

4. Bloqueos de usuarios

Otra de las características que tendrán en cuenta para bloquear las cuentas será, que los usuarios hayan sido bloqueados más de cinco veces en menos de un día. El programa remoto, que escanea a los millones de usuarios, determina que esos bloqueos probablemente están relacionados con el envío masivo de mensajes inapropiados.

Este motivo se encuentra relacionado con que la empresa no quiere que los usuarios utilicen WhatsApp para el envío de mensajes en forma de spam.

5. Eliminar las fake news

Un foco importante para varios servicios de información o mensajería, son las fake news. WhatsApp, al igual que Facebook, la otra empresa de Mark Zuckerberg, se encuentra en un camino de lucha contra las noticias falsas.

Con la finalidad de mejorar sus filtros, la app eliminará la cuenta de aquellas personas que se encargan de difundir fake news.

En ese empeño, el pasado 14 de septiembre, Facebook, rebautizada como Meta y dueña de WhatsApp, y se sumó como parte de una iniciativa global con más de 80 organizaciones que trabajan en 60 idiomas con el objetivo de reducir la desinformación en la plataforma y fortalecer la calidad de las noticias online.

6. Compartir archivos o documentos inapropiados

A la lista de causas para cerrar la cuenta de WhatsApp, se suma la del envío de archivos, documentos o enlaces que la empresa puede considerar inapropiado.

En la lista de los documentos prohibidos se encuentran:

difundir rumores

enviar enlaces con malware y virus

compartir pornografía

material ilegal, obsceno, difamatorio, calumnioso, amenazante, acosador, odioso, racial o étnicamente ofensivo

Desde la empresa de Mark Zuckerberg, indicaron que además de poder atravesar un juicio, también podría acarrear el término de la cuenta.