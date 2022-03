WhatsApp: cómo activar la cámara secreta

Te puede interesar: ¿Se podrá enviar mensajes entre WhatsApp y Telegram?

Se presiona allí y aparecer una listado de aplicaciones, entre ellas WhatsApp. Hay que ingresar allí y se verá el ícono de la cámara. Se debe elegir esta opción y así se habrá creado un acceso directo a esta herramienta.

La otra alternativa consiste en mantener presionado el ícono de WhatsApp hasta que aparezca el término Widgets, y allí seleccionar la cámara para que lo ocurra lo ya mencionado.

¿Qué pasa si no se encuentra esta opción? Una probabilidad es que no se cuente con una versión actualizada de la app. Para acceder a la última edición de este servicio hay que ir hasta Google Play, buscar WhatsApp y presionar en el botón que dice “actualizar”. Si dicho botón no aparece, y solo se ve la opción “abrir”, entonces quiere decir que ya se encuentra instalada la última versión de la plataforma.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares a fines de marzo

A finales de marzo los celulares con sistema operativo iOS 9 o versiones previas, Android 4.04 o anteriores, y las ediciones previas a KaiOS 2.4 ya no serán compatibles con WhatsApp. Esto se debe a una actualización del sistema que hace cada año el servicio de mensajería.

“Al igual que otras empresas de tecnología, cada año identificamos cuáles son los dispositivos y el software más desactualizados y los que tienen menor cantidad de usuarios para decidir qué dejamos de admitir. También es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp”, se explica en el blog oficial del servicio.

Te puede interesar: WhatsApp: cómo saber si algún contacto te está rastreando

Los cambios siempre se comienzan a realizar en enero y concluyen a fines de marzo. ¿Cómo saber qué sistema operativo tiene el móvil? En el caso de iPhone, hay que ir hasta Configuración/General y luego presionar “Información”. Así se verá la versión de software que está instalada en el equipo.

En el caso de Android hay que ir hasta Ajustes o Configuración luego presionar donde dice “Acerca del teléfono” y optar por “información del software”. Esa es la ruta en términos generales aunque puede haber alguna variación según el modelo y marca de celular.

Por otra parte, WhatsApp notifica al usuario, con anterioridad, cuando su sistema operativo dejará de ser compatible y le recuerda, en diferentes instancias que debe actualizarlo.