WhatsApp Plus 2022 hace temblar la aplicación tradicional

La popular aplicación, una de las más utilizadas a nivel mundial, carece de varias funciones que sí tiene WhatsApp Plus 2022 y que están siendo muy aprovechadas por los usuarios.

WhatsApp Plus 2022 sigue creciendo con el tiempo y no es descabellado pensar que en un futuro no muy lejano, la totalidad de los que utilizan el WhatsApp standard, armen las valijes y empiecen a convivir con la mejorada versión de la aplicación.

whatsapp-plus-2022.jpg WhatsApp Plus podría ganarle en un futuro no muy lejado la contienda a la aplicación tradicional.

Qué diferencias hay entre WhatsApp Plus y WhatsApp

WhatsApp Plus posee varias funciones que la diferencian de la tradicional aplicación. Con sus nuevas actualizaciones con su versión 14.10, marca la diferencia.

La versión que llegó para quedarse es una "copia modificada" del tradicional WhatsApp original. Permite, por ejemplo, ocultar el estado de línea, evitar eliminar mensaje, cambiar el tema, entre otras funcionalidades.

Sobresale la opción "ver una vez", que consiste en descargar fotos y videos sin preocuparte por que se te queden en tus carpetas.

Además, se pueden ver todos los mensajes enviados de un contacto en un grupo y la posibilidad de cambiar el color del punto en línea.

whatsapp-plus-2022-1.jpg El WhatsApp Plus azul llegó para quedarse.

Cómo descargo la última versión del APK 14.10

Para bajar la versión de WhatsApp Plus, antes que nada, hay que eliminar la aplicación de WhatsApp tradicional. Luego hay que realizar estos pasos: