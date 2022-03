WhatsApp: trucos para saber quién tiene tu número agendado

Tips para saber qué personas te tienen agendados en WhatsApp

Una de las formas de descubrir si un amigo, familiar o, tal vez, un ex te borró de su lista de contactos del celular es creando una lista de difusión que, según indica la página oficial de WhatsApp "te permite enviar un mensaje o archivo multimedia a varios contactos a la vez. Un mensaje enviado mediante una Lista de difusión le aparecerá a cada contacto de la lista como un mensaje individual" y en caso de contestar, el chat será solo con esa persona, no lo verá el resto de las personas incluidas en la lista.

Si bien se pueden armar infinitas listas de difusión, hay dos condiciones para poder armarlas:

En caso de necesitar enviar esa información a más personas, hay que crear otra y mandar los mismos datos que en la anterior. Un requisito para que las personas incluidas en la lista reciban el mensaje, es que tenga agendado el contacto, sino, nunca le llegará.

WhatsApp cómo saber quién te tiene agendado.jpg WhatsApp permite enviar un mismo mensaje a la vez hasta a 256 personas

Cómo crear una "Nueva difusión"

Seleccionar los tres puntitos verticales que se encuentran arriba a la derecha. Apretar la opción "Nueva difusión". Elegir los contactos a los que se va a mandar la lista de difusión y presionar el tilde verde. Escribir el mensaje y enviarlo.

Luego de haber enviado una lista de difusión, se puede comprobar qué contactos han recibido el mensaje y quiénes no. Si alguna de las personas que estaba incluida en esa comunicación no tiene el número agendado, no le llegará el mensaje. Se puede comprobar fijándose a qué personas fue entregado:

Presionar el mensaje enviado dentro de la lista de difusión y los tres puntitos verticales que se encuentran arriba a la derecha.

dentro de la lista de difusión y que se encuentran arriba a la derecha. Luego, seleccionar en "Info" y va a aparecer qué personas leyeron el mensaje, a quienes fue entregado y a quiénes no les llegó.

Nueva difusión en WhatsApp.JPG WhatsApp no deja enviar difusiones a personas que no tienen agendado tu contacto

En el caso de que hayan tenido una conversación previa y tenga constancia de que anteriormente tenía agendado el contacto, se pueden ver los siguientes indicadores:

No aparecerá la foto de perfil: en los ajustes, cualquier usuario de WhatsApp puede configurar la privacidad para mostrar a "nadie", a "mis contactos" o a "todos" la foto de WhatsApp. Cuando una persona elimina el contacto de otra y tenía en sus ajustes para que solo puedan ver su foto sus contactos, la foto de WhatsApp dejará de aparecerle. También se puede comprobar teniendo a algún conocido en común que tenga agendado el teléfono.

en los ajustes, cualquier usuario de WhatsApp puede configurar la privacidad para mostrar a "nadie", a "mis contactos" o a "todos" la foto de WhatsApp. Cuando una persona elimina el contacto de otra y tenía en sus ajustes para que solo puedan ver su foto sus contactos, la foto de WhatsApp dejará de aparecerle. También se puede comprobar teniendo a algún conocido en común que tenga agendado el teléfono. No se mostrará la información de contacto: al igual que la foto, la información también se puede restringir y si eliminan el contacto, tampoco se verá.

al igual que la foto, la información también se puede restringir y si eliminan el contacto, tampoco se verá. No se verá la última conexión: la hora que la persona se conectó por última vez se puede limitar. Puede ser un indicio de que eliminaron el contacto de la agenda.