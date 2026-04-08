Vouchers Educativos: quiénes pueden pedirlo y cómo inscribirse

No obstante, no puede ser cualquier colegio privado, ya que deben tener un 75% de aporte estatal, como mínimo, lo que deja afuera a una gran cantidad de establecimientos.

De acuerdo con los lineamientos difundidos, podrán postularse, para recibir los vouchers, adultos argentinos o extranjeros con residencia legal mínima de dos años en el país y Documento Nacional de Identidad vigente.

vocuhers educativos

Cómo es la inscripción para acceder a los Vouchers Educativos

Para acceder al beneficio de los vouchers, los interesados deberán registrarse a través de la aplicación Mi Argentina y completar los datos correspondientes a los menores a su cargo.

La inscripción no establece un límite en la cantidad de hijos por grupo familiar, por lo que el beneficio podrá extenderse a todos los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos.

Los Vouchers Educativos fue uno de los primeros proyectos del gobierno de Javier Milei en llevarse adelante una vez que asumió la Presidencia en diciembre del 2023 y la idea es sostener o mantener la posibilidad de que estudiantes puedan seguir asistiendo a colegios privados, pero atendiendo una serie de requisitos.

En ese sentido, uno de los requisitos es que el estudiante beneficiado mantenga su condición de alumno regular o puede perder el voucher educativo, explicaron desde el ministerio de Capital Humano. Otro y muy importante, es que las familias deben mantener las cuotas al día.