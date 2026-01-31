Volvió a llover este sábado, después de la peor tormenta de los últimos 30 años en Mendoza

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 53 En la tarde de este sábado se volvieron a registrar precipitaciones y truenos en algunos puntos del Gran Mendoza. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Se produjo un corte a la altura de la Ruta 7 en Uspallata

A raíz de las nuevas lluvias, se produjo el desprendimiento de material de alta montaña en la zona de Picheuta, y se procedió a cortar el acceso de nuevos vehículos al ACI de Uspallata.

La información se conoció hace algunos minutos, a través del parte de Osvaldo Valle, de Gendarmería Nacional.

Corte a la altura de Picheuta- Osvaldo Valle

El Festival Full Verano pasó para este domingo

La Municipalidad de Las Heras informó que se reprogramó para este domingo el Festival Full Verano y las actividades se reprogramaron para el domingo 1 de febrero.

"Siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, ajustamos el cronograma para que vivas el festival con la mejor energía y seguridad: Hoy sábado 31, la actividad se traslada al LUNES 2 DE FEBRERO. Domingo 1 de febrero ¡Se realiza sin cambios! Nos encontramos desde las 19 para disfrutar de una noche espectacular. Predio Los Pescadores. Entrada libre y gratuita", comunicaron este sábado.

Hasta el momento no hay cambios para Rivadavia Canta al país y La Tonada.