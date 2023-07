Volcó un tren cargado con áridos en el límite entre Junín y San Martín

Embed

El año pasado tres trenes descarrilaron en la Zona Este y otro lo hizo en Las Heras tras un sabotaje.

En este caso, se especuló que el accidente se produjo porque el terreno habría cedido y se rompió uno de los rieles que llevó a que el tren se saliera de las vías.

Vecinos comentaron que en el lugar del accidente se habían realizado unas obras que habían quedado en mal estado, "con durmientes quebrados y con falta de tornillos en los rieles".

Vuelve del tren de pasajeros

Para este viernes esta previsto que arribe el tren de pasajeros y si bien todavía no se sabe si están en condiciones esos rieles, desde Trenes Argentinos explicaron que no habría inconvenientes ya que no es la vía en la que circula la formación que viene de Retiro.

Juan Pablo Mc Loughlin, de Trenes de Argentina, explicó que que este miércoles "comienzan a trabajar a primera hora en la zona del descarrilamiento" y agregó que en el sector hay doble vía por no habría problema para la circulación del tren de pasajeros.

El testimonio de los vecinos confirmó el mal estado de las vías y explicaron que es uno de los motivos de la lentitud con la que se traslada el tren y también los accidentes que se producen. Un dato que se resaltó es que desde Palmira hasta Alto Verde los trenes no pueden ira mas de 25 kilómetros.

