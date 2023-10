Una pareja de jóvenes quiso iniciar una nueva vida en Mendoza y la estafaron con el alquiler

TE PUEDE INTERESAR: "Caí como un jubilado": la modalidad de estafa que crece en Mendoza ante la falta de alquileres

Ley de alquileres.jpeg La nueva modalidad de estafas por alquiler cada vez aumenta más en Mendoza

Hace semanas que, principalmente en redes sociales, hubo un crecimiento de denuncias de estafas realizadas por supuestos dueños de casas y departamentos que ponían avisos en Facebook, con alquileres de inmuebles a un precio bastante bajo. Con el chamuyo de pagar sellados y cláusulas, los delincuentes les roban no solo dinero a sus víctimas, sino también la ilusión de haber encontrado un nuevo hogar.

El sueño que pasó a pesadilla en un abrir y cerrar de ojos

Rosario, de Misiones, y su pareja de Chile, tras mucho pensar sobre su relación, decidieron tomar la importante decisión de arrancar su vida juntas, y hacerlo conviviendo. En esta elección, pensando en un punto medio de los lugares de orígenes de ambas, se inclinaron por jugársela en Mendoza, lugar que ya conocían por haber sido punto de encuentro en ocasiones anteriores.

"En un viaje anterior, me había encantado la provincia. Me acuerdo de un taxista que estaba re orgulloso de Mendoza, y me la vendió como que es muy tranquila y que es una de las mejores provincias Argentina, que a mí me iba a encantar si venía, que el clima era bastante diferente al de Misiones, y si a mí me gustaba más el frío que el calor podía venir y pasarla muy bien", contó la chica respecto a su elección por Mendoza.

Suarez fuente Plaza Independencia2.jpg La joven llegó con la esperanza de una Mendoza tranquila y segura

El gancho que utilizan los delincuentes

Las chicas no podían demostrar solvencia económica para afrontar el pago del alquiler y por eso se tentaron al ver ofertas en las redes que no piden los requisitos que legalmente se exigen para alquilar y precios de las propiedades mucho más bajos de los que se ven en el mercado. Ese es el gancho que aprovechan los delincuentes

"Ninguna de las dos teníamos garantes, yo no tengo familiares acá, y ella tampoco. En las inmobiliarias, en la mayoría de los lugares, nos pedían de dos a tres garantes, y a eso tenías que sumarle que el ingresante tenía que tener un bono de sueldo que duplicara el monto del alquiler. Ahí es que se me ocurre meterme a Facebook, donde ingresé a un grupo de alquileres en Mendoza donde había 57.000 personas", contó una de las jóvenes, dejando en claro por qué cayeron en las redes para buscar alquiler.

estafa 3.jpg Rosario se sumó a este grupo de Facebook, donde dio con los delincuentes

Tras encontrar una opción en Godoy Cruz, que se adaptaba a lo que la pareja estaba buscando y podía pagar, ambas comenzaron con un camino que terminaría en un desenlace impensado.

"Vimos unos departamentos publicados por C.D., nos interesó y comenzamos a hablar por WhatsApp para poder preguntar más cosas. Ahí se volvió todo raro, porque si bien habíamos hablado con ella por Facebook, el que nos respondía por WhatsApp era un hombre, Roberto, que se la pasó justificando que era el marido, y que ella solamente era la dueña de los departamentos", reveló la chica de esos primeros momentos donde todo parecía ir sobre ruedas.

perfil alquileres.jpg

Complicadas por el poco tiempo que les quedaba para ya tener que venir a Mendoza, sumado a la ansiedad que generaba tal cambio, las chicas decidieron avanzar en este alquiler. Hasta ese entonces todo parecía normal, pero cambió al momento de la aparición en escena de una tercera involucrada en los alquileres, Z.C., que venía bajo el papel de escribana y que fue el gran alarmante para la pareja.

Ambas estafadoras se encargaron de enviar fotos y videos del supuesto departamento en alquiler, pero las imágenes eran muy diferentes a lo acordado, y eso encendió una nueva alarma. Aprovechando que contaban con un conocido que venía seguido a Mendoza, la pareja aprovechó para chequear la veracidad del inmueble y del estudio jurídico, y efectivamente existían los sitios, pero nunca lograron dar físicamente con los involucrados.

Como viene ocurriendo con varias víctimas, los estafadores comenzaron con el cuento de "sellado y cláusulas", con el que le llegaron a robar a la pareja más de $100.000 en un abrir y cerrar de ojos. "Yo tenía que pasar una plata para señar nomás, y esa seña era como el depósito. Entonces le pasamos esa plata, y cuando le llega el tipo me dice en el audio que necesitaría que me pase el resto de la plata y sería como el primer mes alquiler para poder guardárselo. Yo ahí le digo que no, porque ni siquiera habíamos visto el departamento físicamente", sumó sobre el engaño de los acusados.

alquiler falso.jpg

"Dos semanas antes de irnos para Mendoza, empezamos a darnos cuenta de que, a pesar de haber pagado todo lo que nos pedían, seguían publicando el departamento que iba a ser nuestro. Fue entonces que nos dimos cuenta de que las cosas no estaban bien, y decidimos decirles que descubrimos lo que hicieron. Aun así, solamente se borraron y nos bloquearon. Se quedaron con todo", terminó la chica su lamentable historia.

De acuerdo con el relato de las jóvenes que llegaban para instalarse en Mendoza, sumado a los audios compartidos de las negociaciones con los estafadores, sorprendía la naturalidad del accionar de los delincuentes. Con un sistema realmente aceitado, donde ofrecen un alquiler con muchas facilidades, te convencen de ser asesorados por una aparente escribana, e incluso te comunican con un supuesto inquilino, esta nueva modalidad de estafa viene creciendo a pasos agigantados.

"Lastimosamente podríamos haber averiguado más. Decidimos confiar y nos salió esto, también estábamos atadas al poco tiempo que nos quedaba para venirnos", cerró Rosario, que busca alertar a aquellas personas que acuden a este tipo de formatos para poder encontrar un alquiler más accesible.

Estafas descaradas que siguen presente en Facebook

A pesar de los bloqueos de los estafadores con sus víctimas, lejos de borrarse, los malvivientes continúan con sus maniobras delictivas en los distintos grupos de Facebook.

Con los mismos nombres, las mismas fotos, y sobre todo la misma modalidad, las personas que fueron partícipes de esta estafa continúan ofreciendo los departamentos en alquiler en distintos grupos, sin ningún tipo de cargo de conciencia ni culpa.

falso alquiler camila.jpg

Lo que hay que tener en cuenta para evitar estafas

Para evitar este tipo de engaños cuando se busca una propiedad en alquiler, hay que mirar que quien ofrezca el alquiler sea un profesional matriculado.

"Es decir un corredor inmobiliario que tenga matrícula actualizada dada por el Colegio de Corredores Públicos e Inmobiliarios de Mendoza. En el aviso que se mire en cualquier red social hay que verificar que el que ofrece el alquiler muestre el número de matrícula. De esta manera, todas las consultas serán seguras", refiere el presidente del Colegio de Corredores Públicos e Inmobiliarios, Eduardo Rosta.

Justamente en esta época donde hay una altísima demanda de alquileres y poca oferta la necesidad de la gente hace que aumente la cantidad de inescrupulosos que estafan de esta manera, explica Rosta.

Y para aquellas personas que ven un aviso de alquiler y tratan directamente con el propietario tiene que saber que no tienen que entregar ningún tipo de adelanto ni reserva sin antes saber efectivamente con quién van a tratar.